27 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы. Президент дал согласие на назначение главой администрации Московского района г. Бреста Вячеслава Дашкевича, пишет «Вечерний Брест».

Ранее Вячеслав Васильевич руководил главным управлением ведомственного контроля облисполкома. Родился 19.04.1968 года в г. п. Лельчицы Гомельской области. Окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени В.В. Куйбышева, Академию управления при президенте РБ (2007 г).

По имеющейся информации, экс-глава администрации Московского района Бреста Вадим Васильевич Кравчук с 28 января займет должность первого заместителя председателя Брестского горисполкома. В субботу состоится его представление.

Председателем Брестского райисполкома стал Владимир Сенчук. Владимир Григорьевич с 16 февраля 2016 года возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.