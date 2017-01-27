Сложно найти человека, равнодушного к чаю или кофе. TUT.BY поинтересовался, где в Витебске продают напиток с собой, изучил цены и ассортимент.



Фото из архива «Кофе-плейс»

Во время похода по мини-кофейням мы встретили двух молодых девушек, завсегдатаев таких заведений — Анастасию и Анну, которые согласились поделиться впечатлениями.

«Кофе-Плейс»

В меню — кофейная классика и не только: эспрессо и американо — по рублю, латте и капучино — по 1,5 рубля. Кофе по-венски, мокачино — по 1,8 рубля. Аналогичная цена и у раф кофе, вкус которого можно выбрать из мяты, карамели, тирамису, лесного ореха, дыни и «бабл гам».

Традиционный чай стоит 50 копеек.

Особенности: латте халвичное, раф масала, орехово-имбирный горячий шоколад и итальянский горячий напиток бичерин — по 2 рубля. Какао с зефиром — 1,5 рубля, молочный стимер — 2,5 рубля.

Акции: каждый 6-й кофе — бесплатно.

Адрес и время работы: ТЦ «Эвиком», 2 этаж, павильон 434; с 10.00 до 17.00.

Отзыв Анны: «Заведение открыла для себя этим летом вместе с раф кофе. Кофейня запомнилась уютным интерьером и прекрасным обслуживанием. Приятно видеть, когда бариста делает не просто кофе с сиропом и молоком, а именно вкладывает душу, учитывая вкус посетителя. Ассортимент сиропов большой, начиная от соленой карамели и заканчивая дыней. Я перепробовала здесь все: от молочных коктейлей до эспрессо».

Отзыв Анастасии: «В моем топе „Кофе-Плейс“ — на втором месте. Заглядываю сюда периодически. Нравится, что в „Эвикоме“ можно взять кофе на втором этаже, нет надобности спускаться на первый. Запомнился бариста Александр, который делал кофе по желанию посетителя. То есть не просто капучино, а с любыми добавками на вкус клиента. Я особенно ценю свободу выбора и действий. Беру в основном классику, но сделала открытие — халвичное латте».



Фото из архива Smile Coffee

Smile Coffee

Меню — обширное. Что касается кофе, то здесь предлагают эспрессо (1,5−2,1 рубля), американо (1,6−2,4 рубля), латте (2,1−3,4 рубля). Цена зависит от объема стаканчика. Чуть дороже обойдутся кофе по-венски, мокачино и раф кофе — каждая позиция от 2,5 до 3,9 рубля. Среди добавок — сиропы, маршмеллоу, корица, посыпка, топпинг и прочее.

За 1,2−1,6 рубля можно заказать разные варианты чая: зеленый с мятой, фирменный зеленый и черный, фруктовый, травяной и т.д.

Можно также отведать теплое молоко с медом (1,6−2,5 рубля), какао (2,1−3,4 рубля) и горячий шоколад (2,6 рубля).

В продаже есть холодные коктейли — пина колада, мохито, «Советский», «Винни-Пух», «Французский поцелуй», крем-брюле и другие в ценовом диапазоне от 2 до 4,4 рубля.

Подают и сладости, например, кексы, венские вафли.

Особенности: фирменный смайл-кофе, латте макиато, «дьявольский» и айс-кофе — по 2,1−3,4 рубля, гляссе и айс-крим кофе — по 2,5−3,9 рубля.

Зимнее меню — глинтвейн, ягодный грог, пряный пунш с грушей (по 2,1−3,4 рубля) и шоколадно-имбирный пряник (за 3,2−4,4 рубля).

Акции: каждый 5-й кофе — бесплатно. Действуют дисконтные карты с 10% скидкой.

Адреса: пр. Фрунзе, 8 (напротив медуниверситета); пр. Московский, 30; ул. Чкалова, 35 (ТЦ Green, 1 уровень); ул. Ленина, 26а (ТЦ «Марко-сити», -1 уровень); пр. Черняховского, 1.

Анна — о Smile Coffee: «Вкусный горячий шоколад, капучино почему-то было горьким, а вот американо — приятным. Хороший ассортимент сиропов, доброжелательные бариста. Не знаю почему, но больше всего мне нравится покупать кофе в точке, которая находится в Green».

Резюме Анастасии: «Отдаю предпочтение кофейне на Черняховке и баристе Арине, которая там работает. Кофе всегда вкусный, ценник приятный, огромный выбор напитков плюс уютный интерьер — можно спокойно провести там время. Одно из моих любимых заведений».



Владелец кофейни Teacava Евгений Орловский. Фото: Игорь Матвеев

В меню — кофейная классика: эспрессо (1,5−2,5 рубля), американо (1,6−2,5 рубля), латте и капучино (2−3,5 рубля), фрапучино (3 рубля). Кофе по-венски — от 3 до 4 рублей, горячий шоколад — от 2,2 до 4,2 рубля, раф кофе — от 2,5 до 4 рубля. Доступны для заказа и другие напитки и их комбинации.

Предлагают интересный чай и горячий шоколад. Объем можно выбрать: стандартные варианты — 100, 175, 250, 350 мл. Кофе свежей обжарки, есть смесь арабики и робусты, а также 100% арабика и робуста. Средний чек — от 2,5 до 3 рублей. Есть приличный выбор сиропов.

Особенности: ристретто и лунго — по 1,5 рубля, гляссе — от 2 до 4 рублей. В фирменное зимнее меню входит мокачино «Сакура», горячий шоколад «Банан», латте «Ванильное небо», раф «Снежный кокос».

Акции: каждый 5-й кофе — в подарок. Постоянным клиентам — скидка.

Адрес и время работы: пр. Победы, 15 (торговый центр «Мега», главный вход); с 10.00 до 20.00, без выходных и перерывов на обед.

Оценить кофейню довелось только Анне: «На мой взгляд, у них классная белорусскоязычная концепция, вкусный кофе и красивая подача».



Фото из архива Coffe Like

Coffee Like

Меню. В зависимости от объема стаканчика цены на классические напитки здесь следующие: капучино — от 2,2 до 3,8 рубля, американо — от 1,9 до 2,9 рубля, латте — от 2,2 до 3,8 рубля, эспрессо — от 1,8 до 2,8 рубля. Флэт уайт — 2,9 рубля, мокачино, фраппучино и раф кофе — от 2,7 до 4,4 рубля, горячий шоколад и молочный коктейль — от 2,4 до 4,2 рубля, чай — 1,6 рубля. Состав напитков можно изучить на сайте .

Особенности. Фирменные напитки — карамельный и шоколадный кофе, а также клубнично-банановое капучино. Они стоят по 4,2−5,4 рубля. В зимнее меню входит раф мандариновый, кленовый и «Чернослив в шоколаде» — по 3,5 рубля, чай «Клюква — можжевельник» — по 2,95 рубля.

Акции: Каждый 6-й стакан кофе — бесплатно. Каждому в подарок жевательная резинка.

Адреса и время работы: ул. Ленина, 28 (напротив амфитеатра); с 7.30 до 23.30 по будням, с 9.30 до 23.30 по выходным, а также ул. Чкалова, 35 (ТЦ Green, нижний этаж); с 10.00 до 22.00.

Анна: «Раньше была постоянным посетителем этой сети. К сожалению, потом впечатление испортилось. Последний раз брала там раф, но он был холодный. Обслуживание — тоже: бариста больше увлеклась своими друзьями-посетителями, чем приготовлением кофе, и он оказался с другим сиропом. В целом в этом заведении все зависит от бариста: кофе либо вкусный, либо сладкий. По итогу — нормально, но не супер. Я чаще беру там чай».

Анастасия: «Я столкнулась с подобным обслуживанием в их точке в Green. Ценник, на мой взгляд, завышен. Ставлю этой сети два балла из пяти».





«Go!кофе»

Меню: много стандартных позиций — капучино (1,5−2,3 рубля), латте (2,3−3 рубля), эспрессо (1,3−2,1 рубля), американо (2,3−3 рубля). Есть также какао (2−3 рубля), мокко (2,5−3,3 рубля), чай (1,3 рубля) и раф кофе (2,6−3,3 рубля). Цены варьируются в зависимости от объема, который вы заказываете — 250 или 350 мл, для эспрессо — 30 или 60 мл.

Вкусы к раф кофе можно выбрать следующие: банан, клубника, кокос, шоколад, миндаль, черная смородина, карамель, ваниль, лесной орех, вишня, мята.

Среди добавок — сливки (70 копеек), маршмеллоу (30 копеек), сироп (50 копеек), а также корица и перец.

Особенности: капучино с Nutella стоимостью 2,6−3,3 рубля.

Акции: 6-й кофе в подарок.

Адрес и время работы: пр. Московский, 33 (главный корпус ВГУ, 1 этаж); с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходные.

Анна: «Первым напитком, который я там попробовала, было какао. Если честно, не понравилось: казалось, что пью просто сладкое молоко. Позже решила попробовать кофе, и он не разочаровал. Еще отмечу вкусный раф и хороший ассортимент сиропов. Плюсом является местонахождение, особенно для студентов. Хотя я училась во вторую смену — с 13.00 до 19.20, и не всегда успевала за заветным стаканчиком, ведь кофейня работает до 17.00. А в сон клонило как раз после третьей пары».

Анастасия оценила эту кофейню положительно.



Фото: Мария Козлова

FeelGood

В меню: эспрессо (1,4 рубля за 30 мл), эспрессо лунго (1,5 рубля за 60 мл), американо (1,5−1,7 рубля), мокко, капучино, латте и раф кофе в среднем от 2,5 до 3,5 рубля.

Этим ассортимент не ограничивается: можно заказать горячий шоколад (2−3 рубля), какао (1,5−2 рубля), чай (1,1−1,4 рубля), а также молоко, сливки, сиропы и зефир.

Особенности: бейбичино (1,5−2,5 рубля), ванильное латте и капучино, карамель макиато, имбирное латте, шоколад FeelGood, «Ореховый бум», кофе с зефиром в среднем обойдется в 2,5−3,5 рубля.

Адрес и время работы: ул. Чкалова, 35 (ТЦ Green, верхняя стоянка); с 10.00 до 21.00.

Увы, но кофе от FeelGood ни Анна, ни Анастасия не пробовали.

Надеемся, что читатели дополнят общую картину. Делитесь отзывами о витебских мини-кофейнях в комментариях!