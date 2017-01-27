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Президент поздравил ученых с Днем белорусской науки

28.01.2017 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с Днем белорусской науки.

«Мы высоко ценим вклад ученых в укрепление отечественной промышленности, совершенствование социальной сферы, приумножение интеллектуального и культурного потенциала нации. В нашей стране созданы условия для реализации творческих инициатив, уделяется значительное внимание развитию научных школ, привлечению в них молоде», — подчеркнул президент.

Напомним, 2017-й объявлен в Беларуси Годом науки. Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала.

 
 
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Напомним, 2017-й объявлен в Беларуси Годом науки.

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