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Президент поздравил ученых с Днем белорусской науки
28.01.2017 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко
«Мы высоко ценим вклад ученых в укрепление отечественной промышленности, совершенствование социальной сферы, приумножение интеллектуального и культурного потенциала нации. В нашей стране созданы условия для реализации творческих инициатив, уделяется значительное внимание развитию научных школ, привлечению в них молоде», — подчеркнул президент.
Напомним, 2017-й
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Напомним, 2017-й объявлен в Беларуси Годом науки.
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