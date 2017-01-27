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Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Тихановича

28.01.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Александра Тихановича: вдова музыканта сейчас возвращается из Израиля, где у нее были концерты.


Фото: Елена Зуева, TUT.BY

Как сообщили TUT.BY источники из близкого окружения семьи, народный артист Беларуси Александр Тиханович скончался в 6 часов утра 28 января в реанимации 10-й городской клинической больницы Минска.

— Последние несколько недель он был уже совсем плох, не выходил из дома. Ядя улетела на гастроли в Израиль — они были запланированы ранее, — Саша остался, — рассказывает источник.

Когда друзья поняли, что состояние здоровье музыканта критическое, они срочно госпитализировали его — это было во вторник, 24 января.

По некоторым данным, Тиханович страдал в том числе и от онкологического заболевания.

Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пройдет завтра, 30 января, в Белорусской государственной филармонии. Гражданская панихида состоится в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время уточняется.

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Теги: Минск
 
 
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