|
Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Тихановича
28.01.2017 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Ядвиги Поплавской не было в Беларуси в момент смерти Александра Тихановича: вдова музыканта сейчас возвращается из Израиля, где у нее были концерты.
Как сообщили TUT.BY источники из близкого окружения семьи, народный артист Беларуси
— Последние несколько недель он был уже совсем плох, не выходил из дома. Ядя улетела на гастроли в Израиль — они были запланированы ранее, — Саша остался, — рассказывает источник.
Когда друзья поняли, что состояние здоровье музыканта критическое, они срочно госпитализировали его — это было во вторник, 24 января.
По некоторым данным, Тиханович страдал в том числе и от онкологического заболевания.
Прощание с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пройдет завтра, 30 января, в Белорусской государственной филармонии. Гражданская панихида состоится в Белгосфилармонии в понедельник, 30 января, время уточняется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вдова музыканта сейчас возвращается из Израиля, где у нее были концерты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии