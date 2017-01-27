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Призы нашли своих хозяев

28.01.2017 — Новости Общества | Могилевские ведомости  
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Призы нашли своих хозяевВерсия для печатиПризы нашли своих хозяевОтправить на e-mail

Поставлена точка в игровом марафоне рекламной игры «Могилевские ведомости»: подпишись и выиграй!», проводимой редакцией во время подписной кампании на 1-е полугодие 2017 года. Желающих испытать удачу было много, но фортуна улыбнулась избранным. Два телевизора LED LG и два ноутбука Lenovo IdeaPad нашли своих хозяев. Вот они:



Пенсионерка из Чаус Татьяна Викторовна Матюлина приехала за своим телевизором вместе с мужем Сергеем Даниловичем. Эмоций не скрывала: «У детей такой телевизор есть, а у нас – нет. Теперь будет!»
«МВ» эта семья выписывает практически с первого дня выхода газеты в свет. Побольше бы таких верных читателей…



– 11 января у меня был день рождения, а 12 января получил уведомление о выигрыше ноутбука. «Вот это подарок!» – подумал я, – поделился Илья Сергеевич Шевцов
из Костюкович.
Подобный выигрыш у Ильи Сергеевича впервые в жизни. Потому и радости он не скрывал от сюрприза фортуны. Тем более такого полезного. Пользуйтесь на здоровье. И читайте «МВ»!



Наталье Евгеньевне Хоменок из Осипович супруг Сергей Михайлович выписал «МВ» в подарок. И не прогадал. Как и она, когда решила отправить подписную квитанцию для участия в розыгрыше, итогом которого стал ноутбук. Наталья Евгеньевна считает себя везучим человеком – неоднократно выигрывала в лотерее «Приднепровье». Правда, по-мелкому. Нынче повезло по-крупному. Пусть везет и впредь.



Могилевчанин Алексей Петрович Колчин выписывает «МВ» не первый год, считая газету полезным источником официальной, деловой информации. По натуре не игрок, в розыгрыше поучаствовал на авось. И на тебе – телевизор. Был приятно удивлен. Как читатель газете пожелал быть более раскрепощенной и демократичной. Постараемся. А вам, Алексей Петрович, приятных просмотров приятных программ по телеку от «МВ».

 
 
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Поставлена точка в игровом марафоне рекламной игры «Могилевские ведомости»: подпишись и выиграй!», проводимой редакцией во время подписной кампании на 1-е...

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