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Лукашенко: Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады

28.01.2017 14:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 января. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", — приводит соболезнование государственное агентство БелТА.

"Человек огромного таланта и щедрой души, он воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям. Светлая память об Александре Тихановиче останется в наших сердцах", — отметил Лукашенко.

Народного артиста Беларуси Александра Тихановича не стало в ночь на 28 января. Ему было 64 года.

Указом президента от 24 ноября 2016 года Тиханович был удостоен ордена Франциска Скорины.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 января. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича. "Примите мои глубокие...

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