|
Лукашенко: Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады
28.01.2017 14:38 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 28 января. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", — приводит соболезнование государственное агентство
"Человек огромного таланта и щедрой души, он воспитал целую плеяду ярких молодых артистов и был примером преданности искусству и своим слушателям. Светлая память об Александре Тихановиче останется в наших сердцах", — отметил Лукашенко.
Народного артиста Беларуси Александра Тихановича не стало в ночь на 28 января. Ему было 64 года.
Указом президента от 24 ноября 2016 года Тиханович был удостоен ордена Франциска Скорины.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 января. Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Александра Тихановича. "Примите мои глубокие...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии