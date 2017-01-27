МИНСК, 28 янв — Sputnik. Государственный пограничный комитет Беларуси получит около полутора миллионов евро в рамках проекта по строительству миграционных центров, который финансирует ЕС, сообщил сегодня журналистам председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.



© REUTERS Ali Hashisho Строить центры для беженцев за средства ЕС начнут уже в этом году

"Мы примем участие в новом проекте, который будет запущен в 2017 году. Госпогранкомитету выделяется около 1,5 млн евро. Мы определим место и построим здание для содержания задержанных нарушителей госграницы. Это будет помещение по типу обыкновенного хостела, где нужно создать необходимые бытовые условия", — цитирует Лаппо агентство БелТА .

Планируется, что в центре с мигрантами будут работать представители правоохранительных органов и специалисты. Будут выяснять цель нарушения границы, решать вопросы привлечения к административной ответственности. При необходимости мигрантам будет оказывать психологическая помощь, уточнил Лаппо.

Он также рассказал, что в рамках этой программы белорусский Погранкомитет получит также средства для усиления границы.

Проект по созданию миграционных центров в Беларуси при поддержке ЕС включает в себя несколько этапов и предполагает финансирование в размере 7 миллионов евро. Строительство и реконструкция центров для временного размещения мигрантов — лишь один из них.



© Sputnik/ Дмитрий Босак Центры временного размещения беженцев в Беларуси в вопросах и ответах

Создание в Беларуси миграционных центров при поддержке ЕС планируется начать в 2017 году, сообщила со ссылкой на представительстве Евросоюза в Беларуси издание "СБ. Беларусь сегодня".

"О размещении каких-либо беженцев из ЕС в центрах временного размещения нелегальных мигрантов никакой речи не идет. Как уже действующие, так и будущие центры временного пребывания нелегальных мигрантов предназначены для размещения лиц, прибывших в Беларусь нелегально, и, как уже отметили в МВД Беларуси, размещаться они будут на время, необходимое для установки их личности и последующей депортации либо добровольного возвращения в страну происхождения", — подчеркнули в Представительстве.

Размещать в этих центрах нелегальных мигрантов, которые попали в ЕС с территории Беларуси, смогут только после подписания ЕС и Беларусью соглашение о реадмиссии.

"Суть реадмиссии в том, что каждая из сторон обязуется принимать обратно на свою территорию граждан, незаконно проникнувших с ее территории на территорию другой стороны", — напомнили в Представительстве.

Ранее начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко отмечал, что Минск из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры пока не может подписать соглашение о реадмиссии, с которым увязывается соглашение об облегчении визового режима с ЕС.