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Лукашенко поздравил ученых с Днем белорусской науки

28.01.2017 15:32 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 28 января. Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с Днем белорусской науки, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье января.

"Мы высоко ценим вклад ученых в укрепление отечественной промышленности, совершенствование социальной сферы, приумножение интеллектуального и культурного потенциала нации", — говорится в поздравлении.

"Не случайно нынешний год объявлен в Беларуси Годом науки. Так мы подчеркиваем значимость вашей работы для государства и общества. Уверен, это придаст мощный созидательный импульс, вдохновит на новые достижения, которые обеспечат устойчивый рост экономики, социальную стабильность и благополучие народа", — подчеркнул Лукашенко.

На встрече с учеными 26 января Лукашенко заявил о необходимости ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей. "Ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства", — сказал официальный лидер.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 января. Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений с Днем белорусской...

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