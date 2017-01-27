Не стало исполнителя знаменитой «Малиновки». Народный артист Беларуси Александр Тиханович скончался ночью в Минске. Ему было 64 года. О замечательном певце – в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Он родился в Минске. После школы поступил в Суворовское училище. Там и началась его музыкальная карьера. Отслужив, создал свой коллектив, правда, проработал в нем всего год и перешел в ансамбль «Верасы», где пела и будущая его спутница жизни Ядвига Поплавская. Ради нее молодой и перспективный артист покинул свою рок-группу.

В 1974 году «Верасы» победили во всесоюзном конкурсе и начали свой путь. Их песни любили и пели в каждом доме: «Малиновка», «Завіруха», «Карнавал», «Я у бабушки живу». Александр Тиханович и Ядвига Поплавская были вместе не только на сцене. Супруги воспитывали дочь. Она так же, как и родители, посвятила себя музыке. Анастасия и сообщила в Instagram о смерти папы. Новость потрясла страну – и артистов, и поклонников.

«Этот человек - кладезь знаний. Если надо было что-то узнать, нужно было обращаться именно к нему, а не к энциклопедии. Он все помнил, все эпизоды из жизни, знал много анекдотов, у него была фантастическая память. Очень жаль», - говорит заслуженный артист БССР, солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко.

Тихановича и Поплавскую не раз удостаивали званий в Беларуси. В советские времена они были одними из немногих артистов, которые представляли Беларусь на всесоюзной сцене. Экс-солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич вспоминает Александра Григорьевича как супер-профессионала, талантливого человека и при этом легкого в общении.

«Мы были друзьями. Мы же росли в искусстве вместе. «Песняры» , «Верасы», «Сябры» - все вместе были. Ушел от нас великий артист, человек! Он был таким, что даже если ему плохо, он выходил на сцену и выглядел на 20 лет моложе. Еще когда-то Мулявин говорил, берите с Саши пример, как он двигается на сцене», - вспоминает заслуженный артист БССР, руководитель собственного ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич.

В последние годы Александр Тиханович тяжело болел, но, несмотря на это, все равно появлялся на публике. Он смотрел на жизнь с оптимизмом, до последнего выступал с супругой на сцене и каждый раз твердил, что все хорошо, что он счастливый человек. Для этого, по его собственному признанию, у него было многое - любимая семья и работа, которые давали силы жить.

Соболезнования родным и близким Тихановича направил президент Александр Лукашенко. Прощание с артистом состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии.