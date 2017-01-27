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Великий артист и человек: коллеги вспоминают Александра Тихановича
28.01.2017 17:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Не стало исполнителя знаменитой «Малиновки». Народный артист Беларуси
Он родился в Минске. После школы поступил в Суворовское училище. Там и началась его музыкальная карьера. Отслужив, создал свой коллектив, правда, проработал в нем всего год и перешел в ансамбль «Верасы», где пела и будущая его спутница жизни Ядвига Поплавская. Ради нее молодой и перспективный артист покинул свою рок-группу.
В 1974 году «Верасы» победили во всесоюзном конкурсе и начали свой путь. Их песни любили и пели в каждом доме: «Малиновка», «Завіруха», «Карнавал», «Я у бабушки живу». Александр Тиханович и Ядвига Поплавская были вместе не только на сцене. Супруги воспитывали дочь. Она так же, как и родители, посвятила себя музыке. Анастасия и сообщила в Instagram о смерти папы. Новость потрясла страну – и артистов, и поклонников.
Тихановича и Поплавскую не раз удостаивали званий в Беларуси. В советские времена они были одними из немногих артистов, которые представляли Беларусь на всесоюзной сцене. Экс-солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич вспоминает Александра Григорьевича как супер-профессионала, талантливого человека и при этом легкого в общении.
В последние годы Александр Тиханович тяжело болел, но, несмотря на это, все равно появлялся на публике. Он смотрел на жизнь с оптимизмом, до последнего выступал с супругой на сцене и каждый раз твердил, что все хорошо, что он счастливый человек. Для этого, по его собственному признанию, у него было многое - любимая семья и работа, которые давали силы жить.
Соболезнования родным и близким Тихановича направил президент Александр Лукашенко. Прощание с артистом состоится 30 января в Белорусской государственной филармонии.
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Исполнитель знаменитой «Малиновки» всегда смотрел на жизнь с оптимизмом и до последнего выступал на сцене.
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