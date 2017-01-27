﻿ Лукашенко подписал указ об очередном призыве в армию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко подписал указ об очередном призыве в армию

28.01.2017 17:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко подписал указ об очередном призыве в армию
© Sputnik / Виктор Толочко
Как встречали российские военные вертолеты Ми-8МТВ-5 в Мачулищах
26

Согласно указу главы государства, весенний призыв в 2017-м году пройдет в традиционные сроки: в феврале-мае.

"Призвать в феврале — мае 2017 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", — говорится в указе президента.

В то же время, необходимо уволить в запас тех срочников и резервистов, которые уже выслужили установленные сроки.

Новое пополнение должно быть направлено на службу до 1 июня 2017 года.

Граждане Беларуси имеют право пройти и альтернативную воинскую службу — при условии, что у них на это есть веские религиозные основания. Подробнее об альтернативной службе в Беларуси читайте в материале Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое пополнение должно прибыть в белорусскую армию до 1 июня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Великий артист и человек: коллеги вспоминают Александра Тихановича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика