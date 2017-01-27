МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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Согласно указу главы государства, весенний призыв в 2017-м году пройдет в традиционные сроки: в феврале-мае.

"Призвать в феврале — мае 2017 г. на срочную военную службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку", — говорится в указе президента.

В то же время, необходимо уволить в запас тех срочников и резервистов, которые уже выслужили установленные сроки.

Новое пополнение должно быть направлено на службу до 1 июня 2017 года.

Граждане Беларуси имеют право пройти и альтернативную воинскую службу — при условии, что у них на это есть веские религиозные основания. Подробнее об альтернативной службе в Беларуси читайте в материале Sputnik>>