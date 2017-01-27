|
В столичной милиции призвали сообщать об иностранцах-нелегалах
28.01.2017 17:22 — Новости Общества | Tut.by
В столичной милиции призвали минчан сообщать об иностранцах-нелегалах. Обращение к гражданам появилось на
«Главное управление внутренних дел Минского горисполкома обращается с просьбой информировать управление по гражданству и миграции об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся на территории Республики Беларусь нелегально либо причастны к противоправной деятельности. Информацию просим предоставлять с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 по телефонам: 239−44−65, 239−44−40, 239−44−38, 239−44−36», — говорится в сообщении.
В милиции заранее благодарят за сотрудничество, а также гарантируют анонимность и конфиденциальность.
Напомним, с 12 февраля туристы из 80 стран смогут
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милиции заранее благодарят за сотрудничество, а также гарантируют анонимность и конфиденциальность.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии