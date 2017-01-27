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В столичной милиции призвали сообщать об иностранцах-нелегалах

28.01.2017 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В столичной милиции призвали минчан сообщать об иностранцах-нелегалах. Обращение к гражданам появилось на сайте ГУВД Мингорисполкома.

«Главное управление внутренних дел Минского горисполкома обращается с просьбой информировать управление по гражданству и миграции об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся на территории Республики Беларусь нелегально либо причастны к противоправной деятельности. Информацию просим предоставлять с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 по телефонам: 239−44−65, 239−44−40, 239−44−38, 239−44−36», — говорится в сообщении.

В милиции заранее благодарят за сотрудничество, а также гарантируют анонимность и конфиденциальность.

Напомним, с 12 февраля туристы из 80 стран смогут приезжать в Беларусь без визы. Правда, только на пять дней и только через минский аэропорт.

 
 
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В милиции заранее благодарят за сотрудничество, а также гарантируют анонимность и конфиденциальность.

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