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Карпенко: ведется работа над детальной классификацией специальностей в вузах и ссузах
28.01.2017 19:56 — Новости Общества | Tut.by
Министр образования Игорь Карпенко считает нонсенсом отсутствие ответственности заказчиков за отказ от подготовленных для них кадров. Это заявление он сделал на заседании коллегии управления образования Брестского облисполкома,
Как рассказал Игорь Карпенко, параллельно с подготовкой изменений в Кодекс об образовании сейчас ведется работа еще над одним документом, касающимся детальной классификации специальностей в вузах и учреждениях среднего специального образования. «Мы хотим проанализировать — должны ли квалификационные характеристики в системе среднего специального образования дублироваться в высшей школе и наоборот. Вот у медиков все четко выстроено. Есть специализации среднего специального образования: медсестра, фельдшер, лаборант. Они не дублируют категории высшего образования. А мы некоторые категории, такие как технолог или педагог дошкольного образования, готовим и в среднем специальн ом учреждении, и в университете. Нужно проанализировать эти вопросы», — отметил он.
Также министр образования подчеркнул, что надо тщательней посмотреть на систему подготовки кадров. Идею он пояснил на примере структуры системы образования. К примеру, в работе с детьми, имеющими особенности развития, сегодня может в основном работать лишь специалист, который обучался на факультете инклюзивного образования. Тот же учитель-предметн ик (истории, математики или физики) не имеет знаний и навыков в работе с такими особенными детьми. А это необходимо, если речь идет о создании в школе интегрированных классов. И в этой ситуации, как пояснил министр образования, оптимально набирать группу педагогов и дополнительно обучать их работе с детьми, имеющими особенности в развитии.
Еще один аспект, который затронул министр на коллегии, — ответственность заказчиков кадров: «Нонсенс получается! Если студент вуза или среднего специального учебного заведения не поедет по распределению, с него взыскивают деньги. А если работодатель заказал подготовку этих кадров за госбюджет, а потом отказывается от него — он не несет никакой ответственности. По моему разумению, тогда верни эти деньги в бюджет, раз тебе эти кадры не нужны! По крайней мере, мы их потратим на перепрофилирован ие других кадров, на открытие новых специальностей и т.д.». Это вопрос не только Министерства образования, но и межведомственног о взаимодействия.
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Еще один аспект, который затронул министр на коллегии, - ответственность заказчиков кадров.
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