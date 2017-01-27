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Карпенко: ведется работа над детальной классификацией специальностей в вузах и ссузах

28.01.2017 19:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Министр образования Игорь Карпенко считает нонсенсом отсутствие ответственности заказчиков за отказ от подготовленных для них кадров. Это заявление он сделал на заседании коллегии управления образования Брестского облисполкома, сообщает пресс-служба Министерства образования.

Как рассказал Игорь Карпенко, параллельно с подготовкой изменений в Кодекс об образовании сейчас ведется работа еще над одним документом, касающимся детальной классификации специальностей в вузах и учреждениях среднего специального образования. «Мы хотим проанализировать — должны ли квалификационные характеристики в системе среднего специального образования дублироваться в высшей школе и наоборот. Вот у медиков все четко выстроено. Есть специализации среднего специального образования: медсестра, фельдшер, лаборант. Они не дублируют категории высшего образования. А мы некоторые категории, такие как технолог или педагог дошкольного образования, готовим и в среднем специальн ом учреждении, и в университете. Нужно проанализировать эти вопросы», — отметил он.

Также министр образования подчеркнул, что надо тщательней посмотреть на систему подготовки кадров. Идею он пояснил на примере структуры системы образования. К примеру, в работе с детьми, имеющими особенности развития, сегодня может в основном работать лишь специалист, который обучался на факультете инклюзивного образования. Тот же учитель-предметн ик (истории, математики или физики) не имеет знаний и навыков в работе с такими особенными детьми. А это необходимо, если речь идет о создании в школе интегрированных классов. И в этой ситуации, как пояснил министр образования, оптимально набирать группу педагогов и дополнительно обучать их работе с детьми, имеющими особенности в развитии.

Еще один аспект, который затронул министр на коллегии, — ответственность заказчиков кадров: «Нонсенс получается! Если студент вуза или среднего специального учебного заведения не поедет по распределению, с него взыскивают деньги. А если работодатель заказал подготовку этих кадров за госбюджет, а потом отказывается от него — он не несет никакой ответственности. По моему разумению, тогда верни эти деньги в бюджет, раз тебе эти кадры не нужны! По крайней мере, мы их потратим на перепрофилирован ие других кадров, на открытие новых специальностей и т.д.». Это вопрос не только Министерства образования, но и межведомственног о взаимодействия.

 
 
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Еще один аспект, который затронул министр на коллегии, - ответственность заказчиков кадров.

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