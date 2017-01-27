Команда президента Беларуси Александра Лукашенко одержала третью победу в десятых Республиканских соревнованиях любителей хоккея. Сегодня на ледовой арене дружина Лукашенко встретилась с командой Витебской области, матч закончился со счетом 8:1, передает телеканал «МИР 24».

Поединок был напряженным. Хозяева площадки полностью владели инициативой, а витебчане в основном оборонялись. В начале первого периода счет открыл президент Беларуси, в его активе есть и две голевые передачи. После четырех проведенных встреч команда главы государства возглавляет турнирную таблицу, набрав семь очков.

«Мы стараемся побеждать в каждом матче, чтобы за нашей командой подтягивались все остальные области, чтобы больше тренировались, вели здоровый образ жизни», - поделился вратарь команды президента Республики Беларусь Леонид Гришукевич.

«Всегда приятно играть с такими мастерами хоккея, как команда президента, поэтому мы стараемся и даже забиваем», - рассказал защитник команды Витебской области Руслан Солодкин.