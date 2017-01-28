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Карпенко призвал взыскивать средства с нерадивых заказчиков кадров
28.01.2017 20:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 янв — Sputnik. Необходимо поднять вопрос ответственности организаций, которые заказывают обучение кадров на бюджетной основе, а после не хотят брать их к себе на работу. Об этом Игорь Карпенко во время коллегии управления образования Брестского облисполкома, в которой министр принял участие.
© Фото: пресс-служба Министерства образования
"Нонсенс получается! Если студент вуза или среднего специального учебного заведения не поедет по распределению, с него взыскивают деньги. А если работодатель заказал подготовку этих кадров за госбюджет, а потом отказывается от него — он не несет никакой ответственности", — цитирует Карпенко пресс-служба Министерства образования.
По мнению министра, необходимо, чтобы нерадивый работодатель вернул эти деньги в бюджет, раз так легкомысленно относится к кадрам.
"Мы их потратим на перепрофилирование других кадров, на открытие новых специальностей", — отметил Карпенко.
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Если организация отправила абитуриента для подготовки за счет бюджета, а после того, как он окончил вуз, не берет его на работу – значит надо взыскать с нее...
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