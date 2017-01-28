МИНСК, 28 янв — Sputnik. Необходимо поднять вопрос ответственности организаций, которые заказывают обучение кадров на бюджетной основе, а после не хотят брать их к себе на работу. Об этом Игорь Карпенко во время коллегии управления образования Брестского облисполкома, в которой министр принял участие.



© Фото: пресс-служба Министерства образования Карпенко: педагог формируется не только в аудиториях

"Нонсенс получается! Если студент вуза или среднего специального учебного заведения не поедет по распределению, с него взыскивают деньги. А если работодатель заказал подготовку этих кадров за госбюджет, а потом отказывается от него — он не несет никакой ответственности", — цитирует Карпенко пресс-служба Министерства образования.

По мнению министра, необходимо, чтобы нерадивый работодатель вернул эти деньги в бюджет, раз так легкомысленно относится к кадрам.

"Мы их потратим на перепрофилирование других кадров, на открытие новых специальностей", — отметил Карпенко.