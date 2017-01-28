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Первый в Беларуси комплекс для сканирования железнодорожных составов построен в Бресте

29.01.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Первый в Беларуси инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) для сканирования железнодорожных составов построен в районе станции Брест-Северный. Об этом шла речь 27 января на заседании коллегии Государственного таможенного комитета, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Комплекс для контроля товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом, завершен. Его строительство было предусмотрено межправительственным белорусско-китайским соглашением. На данный момент в таможенных органах эксплуатируется девять инспекционно-досмотровых комплексов: пять мобильных и четыре стационарных. В 2016 году таможенному контролю с их применением подвергнуто около 215 тыс. транспортных средств, выявлено 1029 правонарушений, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Средний показатель экономической целесообразности эксплуатации ИДК составил 46 рублей дохода на 1 рубль затрат. Среди приоритетных задач на ближайшее время таможенными органами определено четыре направления.

"Это содействие торговле, встраивание в международную цепочку поставки товаров, в том числе в экономическом поясе Шелкового пути, соединяющем европейский и евразийский рынки. Речь идет также о повсеместном использовании информационных технологий, готовности упредить вызовы и угрозы, обеспечив защиту граждан, экономические интересы государства", - подчеркнули в ГТК.

На заседании присутствовали первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский, заместитель госсекретаря Совета Безопасности Владимир Арчаков, представители взаимодействующих структур.

На заседании коллегии вице-премьер вручил государственные награды должностным лицам. Сотрудники ГТК поощрены также грамотами Всемирной таможенной организации и ведомственными наградами.

"Достижения таможенной службы Беларуси во многом стали возможны благодаря профессионализму и ответственности сотрудников", - подчеркнули в ГТК.

 
Теги: Брест
 
 
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Средний показатель экономической целесообразности эксплуатации ИДК составил 46 рублей дохода на 1 рубль затрат.

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