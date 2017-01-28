История произошла в одном из агрогородков в Витебском районе. Ее герои — 61-летний учитель физкультуры и его воспитанница — 14-летняя школьница. Между ними, по словам матери девочки, возникли чувства, которые привели к интимным отношениям. Мужчина арестован, а восьмиклассница переходит в другую школу — на старом месте ее затравили дети. Мама живет на успокоительных: органы опеки говорят ей, что могут изъять дочку из семьи.



Фото: Reuters

— В отношении 61-летнего жителя Витебского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 Уголовного кодекса (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Мужчина находится под стражей, идет расследование, — прокомментировала TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Если вина мужчины будет доказана, то он получит ограничение свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом.

Директор школы сказала, что не будет комментировать эту ситуацию прессе, пояснив: «Идет следствие, я дала подписку о неразглашении сведений».

TUT.BY встретился с Ольгой — мамой 14-летней Насти, влюбленной в своего учителя физкультуры Сергея Сергеевича (все имена в этой истории изменены).

«Интим у них был три раза, у педагога дома»

Настя воспитывается в неполной семье. Ее папа, по словам Ольги, общается с дочкой редко — у него новая семья. Во второй раз вышла замуж и Ольга. Но с отчимом у девочки отношения не сложились, поэтому он живет отдельно от жены и падчерицы. У Насти есть старший брат — взрослый парень, у которого уже своя семья.

— Я работаю поваром в кафе, работа отнимает много времени. Чтобы дочка не была предоставлена сама себе, не связалась с дурной компанией, я записала ее в школьную секцию по волейболу и баскетболу. И она влюбилась в учителя физкультуры. Свои чувства от меня скрывала. Как уже потом я узнала, отношения между ними возникли еще прошлым летом — в июле. А в сентябре учитель вступил с дочкой в сексуальную связь. Интим у них был три раза. Это происходило у него дома, — Ольга старается держаться спокойно, не выдавать своих эмоций.

— Неужели вы ни о чем не догадывались?

— Я считала, что мы с Настей подруги. До этой истории она всегда со мной всем делилась. И про этого учителя тоже рассказывала, но в особом свете. Например, говорила, что якобы они поехали с подружкой в город, а там случайно встретились с физруком, и он повел их в кафе. На самом же деле никакой подружки рядом не было, и встреча с учителем была не случайной. Выяснилось, что про свои чувства к учителю писала. Нет, не вела отдельный дневник, писала в обычных школьных тетрадках, на обороте. Об этом я узнала, когда в нашем доме был обыск.

Ольга вспоминает, что в самом начале года у Насти появились двойки. Маму вызвала к себе директор школы. После этого родительница запретила дочке ходить на тренировки, раз она не успевает с учебой. Девочка испугалась, пообещала матери подтянуться. И действительно — скоро исправила двойки.

— Это потом уже я поняла: она боялась, что не сможет видеть своего учителя, — говорит Ольга.

Женщина часто общалась с педагогом:

— Мы с ним постоянно созванивались. Я просила учителя: «Если тренировка задерживается — вы, пожалуйста, проводите Настю». Дочь ездила на уроки на пригородном автобусе: мы живем в 4 км от школы, там проходит трасса, на ней всегда интенсивное движение. Он говорил: «Не волнуйтесь, все сделаю». Держал меня в курсе, чем он занимается с детьми. Дескать, сегодня они пойдут туда-то и туда-то. Позже выяснилось, что они были там не с группой школьников, а вдвоем с моей дочерью.

О связи между дочерью и учителем Ольга узнала от сотрудников правоохранительных органов (как именно о связи узнали сами сотрудники, женщина не знает).

— Я была на работе. Звонят мне и говорят: «Везем вашу дочь в отдел милиции». Классного руководителя в тот день не было, и я звоню учителю физкультуры: «Что произошло?». Он отвечает: «Настю забрали из-за близких отношений со мной». Я оторопела: «У вас были настолько близкие отношения?». Он молчит. Говорю: «Вы меня не слышите?». Тогда он ответил: «Нет». Я приехала в милицию и говорю дочке: «Скажи мне всю правду. У тебя действительно были отношения с физруком?» Она опустила голову и сказала: «Да». Я была в шоке!

«Учитель женат и ходит в церковь»

Ольга жалеет дочку, старается ее понять, ведь первая любовь — очень хрупкое чувство:

— Понимаете, она создала себе идеал. Призналась ему в любви. Ему надо было скорей бежать ко мне, рассказать об этом, и вместе мы бы придумали, как разрешить эту ситуацию. А он… Я считаю, что он ее приручил. Они ездили в Витебск, гуляли по городу, ходили в кафе, он покупал ей шоколадки, мороженое. Летом ездили на велосипедах на озеро. Обещал Насте, что когда она окончит 9 классов, отправит ее в Москву учиться. Выяснилось, что он приходил к нам в гости. Я на работу — а он к нам. Как-то дочка заболела, он принес ей мед.

У учителя есть жена, двое детей, внуки. Его семья живет в другом населенном пункте, километров за 35. Квартиру в агрогородке под Витебском, где педагог работал, он снимал.

Ольга рассказывает, что физрук моложаво выглядит:

— Максимум, что я бы дала ему на вид — лет 50. А он, оказывается, уже пенсионер!

По словам женщины, учитель — глубоко верующий человек. Каждые выходные он ездил в православный храм.

— Вообще в нашем агрогородке этот педагог — уважаемый человек. Он около 10 лет проработал в местной школе. Дети его очень любят, он умеет найти к ним подход. Никто, да и я сама, никогда не мог бы подумать, что он на такое способен! Поэтому теперь в деревне многие винят нас, а не его. Говорят, что Настя все придумала и мстит ему. Что она была с кем-то другим, а на Сергея Сергеевича хочет все «повесить». Но он сначала признался милиции, что у него была связь с Настей. А теперь, после встречи со своим адвокатом, «идет в отказ». Между дочкой и учителем провели очную ставку. И Насте после этого стало плохо, вызывали скорую: педагог сказал, что никакого секса между ними не было, что их никогда ничто не связывало, что она все придумывает.

«Дочка просит, чтобы учителя выпустили»



Фото: hqplace.ru

Настя защищает учителя.

— Она в него влюблена. Просит, чтобы его отпустили. Обещает, что не будет с ним встречаться, лишь бы его только выпустили на свободу, — говорит мать.

После того, как учителя арестовали, девочка сходила в школу только один день. По словам Ольги, дети не давали Насте проходу — издевались. С девочкой работал психолог. Сейчас мать переводит дочь в другую школу — в другом населенном пункте.

Ольга призналась, что с лета прошлого года их семья состоит на учете как находящаяся в СОП — социально-опасном положении. Женщина объяснила это тем, что долгое время не могла официально трудоустроиться, у нее были разные подработки: «Пока нашла постоянную работу, поставили в СОП. Работа уже есть, но с учета пока не сняли».

После инцидента со школьным учителем в семье может появиться новая проблема:

— Работники опеки и отдела образования говорят, что во всем произошедшем виновата я. Что дочка была без надзора, что я плохая мать — не могу обеспечить должный уход за ребенком и его воспитание. И сейчас ИДН и отдел опеки рассматривают вариант изъятия дочки из семьи. Но я хочу, чтобы в ситуации разобрались объективно. И обратили внимание на учителя. Ведь от педагогов мы, родители, ждем помощи в воспитании детей. А тут… Называется, отправила мама ребенка спортом заниматься…

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