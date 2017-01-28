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Колесо обозрения появится в Бресте к 1 июля

29.01.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Подписан контракт на поставку и установку в Бресте нового колеса обозрения. По словам генерального директора городского ЖКХ Игоря Сильченко, оно будет смонтировано на той же площадке, что и прежнее в городском парке, пишет "Вечерний Брест".


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вечерний Брест

Размер колеса обозрения составляет 40 метров, а часть кабинок в нем будет закрытого типа, и любоваться пограничным городом над Бугом с высоты птичьего полета брестчане и гости областного центра смогут не только когда тепло.

Поставщик колеса обозрения - одна из производственных фирм Волгограда. К слову сказать, для россиян это второй подобный проект в Беларуси. Чуть раньше установили развлекательный объект в одном из городских парков Минска.

Колесо обозрения смонтируют уже к 1 июля, а торжественное открытие состоится в ближайший День города.

Мэр Бреста Александр Рогачук не то в шутку, не то всерьез пообещал в первое путешествие на колесе обозрения взять с собой директоров предприятий, которые по итогам первого полугодия допустят убытки. И там, на 40-метровой высоте, устроить им «разбор полетов». Надо надеяться, что экономика после таких предложений заработает ритмичнее и в бюджете города появятся деньги и на другие столь желанные горожанами объекты.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Оно будет смонтировано на той же площадке, что и прежнее.

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