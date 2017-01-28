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Небольшой снег и гололедица прогнозируются 30 января в Беларуси

29.01.2017 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси 30 января будет облачно с прояснениями, в отдельных районах возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до минус 9 градусов, по востоку при прояснениях прогнозируется 10-13 градусов мороза. Днем будет от минус 1 градуса по западу до минус 8 градусов по востоку.

 
 
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В Беларуси 30 января будет облачно с прояснениями, в отдельных районах возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском...

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