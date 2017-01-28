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Трактор снега не боится: в Беларуси прошли гонки Париж - Мосар
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В Витебской области Беларуси прошли гонки на тракторах по бездорожью Париж - Мосар, сообщает телеканал «МИР 24».
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