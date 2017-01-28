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Минчане несут цветы к продюсерскому центру Тихановича и Поплавской
29.01.2017 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Стали известны подробности прощания с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем, который
В понедельник, 30 января в храме Александра Невского (ул. Козлова, 11) в 7.45 начнется заупокойная литургия, после нее состоится отпевание (ориентировочно 8.45). Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00,
Сегодня у продюсерского центра Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича (ул. Пулихова, 23) минчане оставляют цветы, сообщает корреспондент TUT.BY. Поплавская, которую известие о смерти мужа застало в Израиле, уже находится в Минске.
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Стали известны подробности прощания с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем
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