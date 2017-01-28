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СМИ: Сборную Беларуси по футболу возглавит Писарев

29.01.2017 13:28 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Футбольную сборную Беларуси, неудачно стартовавшую в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года и в связи с этим оставшуюся без тренера, в ближайшее время возглавит бывший наставник российской молодежки Николай Писарев, пишут «Известия».

«Белорусская федерация футбола и Николай Писарев улаживают последние формальности перед подписанием контракта. В ближайшее время о заключении соглашения с российским специалистом будет объявлено официально», - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Писарев с трудом решился оставить предыдущую работу и хотел дождаться предложений от клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но поскольку все варианты зимой были только от команд из Футбольной национальной лиги (ФНЛ, второй по силе дивизион России), он в итоге согласился на предложение из Минска.

Николай Писарев - шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака», а также победитель молодежного чемпионата Европы 1990 года.

Тренерскую карьеру он начал в штабе самарских «Крыльев Советов» и элистинского «Уралана», после чего возглавил сборную России по пляжному футболу и проработал там с 2005-го по 2010 годы. С 2010-го по 2017 годы с небольшим перерывом он совмещал посты спортивного директора Российского футбольного союза (РФС) и тренера молодежной сборной. На прошлой неделе его сменил Евгений Бушманов.

Сборная Беларуси после четырех туров занимает последнее место. Под руководством Александра Хацкевича, отправленного в отставку в декабре, команда на выезде проиграла Нидерландам и Болгарии, а дома сыграла вничью с Францией и Люксембургом.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший футболист московского «Спартака» и тренер молодежной сборной России улаживает последние детали контракта с Белорусской федерацией футбола.

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