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Как Беларусь простится с Александром Тихановичем

29.01.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 янв — Sputnik. Музыкальный мир скорбит вместе с Беларусью о кончине Народного артиста республики Александра Тихановича.

Как Беларусь простится с Александром Тихановичем
© Sputnik/ Елена Семенова
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В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского в 7:45 начнется заупокойная литургия, после нее состоится отпевание. Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00, сообщила в своем инстаграме дочь артиста Анастасия Тиханович.

Она поблагодарила всех, кто оставляет слова соболезнования и поддержки на ее страничках в социальных сетях.

Ранее письмо родным и близким скончавшегося артиста направил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Примите мои глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека. Александр Тиханович вписал незабываемую страницу в историю отечественной эстрады, песни в его исполнении стали золотыми шлягерами на все времена", — говорится в соболезновании, распространенном пресс-службой белорусского лидера.

Тиханович родился в Минске, в 1982 году окончил Белорусскую консерваторию, играл в оркестре Суворовского училища. Долгое время работал в ансамбле "Верасы", где пела и его супруга — Ядвига Поплавская.

В последний год своей жизни артист тяжело болел, но все равно принимал активное участие в музыкальной жизни страны. Так гандбольный клуб имени Мешкова выложил видео, где спортсмены вместе с Александром Тихановичем и Ядвигой Поплавской исполняют "Завируху" — знаменитый шлягер "Верасов".

 
Теги: Минск
 
 
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