Госпредприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» и авиакомпания «Белавиа» заключили соглашение об уровне качества (Service level agreement), цель которого — повышение эффективности использования воздушного пространства, которое находится под ответственностью Украины, при условии соблюдения всех требований относительно надлежащего уровня безопасности полетов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Улучшение координации в сотрудничестве „Украэроруха“ и „Белавиа“ предполагает совместные решения в контексте развития сети маршрутов, применения оптимальных для авиакомпании траекторий полета с учетом требований ИКАО и украинского законодательства, а также будет способствовать двустороннему обмену важной для выполнения полетов информацией. Стороны предполагают развивать сотрудничество для увеличения количества регулярных и чартерных рейсов „Белавиа“ в воздушном пространстве Украины», — говорится в пресс-релизе «Украэроруха».

По результатам 2016 года «Белавиа» входит в тройку лидеров среди перевозчиков по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины — около 13 тыс. рейсов, что на 21,6% больше по сравнению с 2015 годом.

Примечательно, что данное соглашение подписано спустя 3 месяца после громкого инцидента с участием «Украэроруха», представитель которого неожиданно развернул «Боинг 737−800» белорусской авиакомпании, выполнявшей рейс Киев — Минск. Позже выяснилось, что борт был возвращен в аэропорт «Жуляны» по требованию Службы безопасности Украины (СБУ). Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители.

Рейс был возвращен из-за пассажира Армена Мартиросяна — главы правления Международной общественной организации «Гражданский союз». Украинские СМИ называют его также блогером, журналистом, активистом Антимайдана, который до 2014 года жил в Киеве. Мартиросян рассказывал, что после возвращения самолета в Киев его вывели из салона и проверили вещи, якобы искали накопитель информации, но не нашли. 9 ноября он подал в суд на СБУ, чтобы разобраться, на каких основаниях его задерживали. В Службе безопасности Украины пояснили , что считают Мартиросяна пророссийским провокатором, поэтому развернули рейс.

10 ноября пресс-служба белорусского президента сообщила, что президент Украины Петр Порошенко извинился перед Александром Лукашенко за инцидент с возвратом самолета и «наказал виновных».

«Белавиа» требовала с «Украэроруха» возмещения расходов и даже согласовала сумму. Однако чем завершилась данная эпопея не сообщается.

На уходящей неделе окружной административный суд Киева провел первое заседание по делу по иску Армена Мартиросяна к Службе безопасности Украины о признании противоправными их действия при возврате судна в киевский аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба суда. «Окружной административный суд города Киева рассмотрел ряд ходатайств об истребовании доказательств по делу. Также суд принял решение привлечь в качестве третьего лица — администрацию Государственной пограничной службы Украины», — отмечается в сообщении. Следующее судебное заседание по делу состоится 20 февраля.