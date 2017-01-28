Услуги по трудоустройству граждан на территории Беларуси могут оказывать 32 юридических лица и 8 индивидуальных предпринимателей - они включены в Реестр агентств по трудоустройству, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В реестре зарегистрированы частные унитарные предприятия, общества с ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели. Большинство из них зарегистрировано в Минске, а также областных городах.

Как уже сообщалось, с 1 января 2017 года вступило в силу постановление Совета Министров от 22 октября 2016 года №855 "О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь". Этим постановлением утверждены Положение об услугах по содействию в трудоустройстве, предоставляемых гражданам агентствами по трудоустройству, и порядке их предоставления и Положение о порядке формирования и ведения Реестра агентств по трудоустройству.

Владельцем реестра определено Министерство труда и социальной защиты. Установлена форма свидетельства о включении в реестр. С 2017 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие оказывать гражданам услуги по содействию в трудоустройстве, должны предоставить в Минтруда и соцзащиты заявление о включении сведений в Реестр агентств по трудоустройству. Министерство включает сведения в реестр и выдает соответствующее свидетельство в течение 10 дней со дня приема заявления. К слову, плата за включение сведений в реестр и выдачу свидетельства, за внесение изменений или дополнений в реестр, исключение сведений из него, а также выдачу дубликата свидетельства не взимается.

Реестр размещен на официальном сайте министерства. В числе оказываемые услуг - консультирование по вопросам составления резюме и собственно его составление или редактирование; организация работы по профориентации; предоставление информации о спросе и предложении на рынке труда; предоставление достоверной информации о наличии у нанимателя свободных рабочих мест и о требованиях к кандидатам; распространение резюме среди потенциальных нанимателей; подготовка к собеседованию с нанимателем и организация такого собеседования; содействие в оформлении трудовых отношений; содействие в подборе подходящего места работы.

Для агентств по трудоустройству установлен ряд обязательств. Главное - они должны оформить письменный договор об оказании одной или нескольких услуг по содействию в трудоустройстве. Самое важное - оплата услуг по содействию в трудоустройстве производится по факту предоставления услуги, а не заранее. Причем в договоре должны быть указаны не только стоимость услуг, но и период их предоставления.