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Допрасходы на выплату пенсий в связи с ростом БПМ составят 1,5 млн рублей в месяц

29.01.2017 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси дополнительные расходы на выплату пенсий в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) с февраля текущего года, по оценке, составят в месяц 1,5 млн рублей, а в целом на выплату пенсий потребуется ежемесячно 786,7 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 февраля по 30 апреля 2017 года установлен в размере 180,10 рублей. Как следствие, с февраля увеличиваются размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, а также размеры надбавок, повышений и доплат, установленных к пенсиям отдельных категорий пенсионеров.

Так, ежемесячная доплата к пенсиям неработающих пенсионеров в феврале-апреле нынешнего года составляет для людей в возрасте 80 лет и старше 45,03 рублей (100% минимального размера пенсии по возрасту, этот норматив равняется 25% БПМ), для людей в возрасте от 75 до 80 лет - 33,77 рублей (75% минимального размера пенсии по возрасту).

Финансирование выплаты пенсий Фондом социальной защиты населения производится в полном объеме и в установленные сроки, подчеркнули в министерстве. На учете в органах по труду, занятости и социальной защите в настоящее время состоит 2619,3 тыс. пенсионеров.

 
 
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Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 февраля по 30 апреля 2017 года установлен в размере 180,10 рублей.

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