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В Беларуси будет уменьшаться нагрузка на судебных исполнителей
29.01.2017 23:37 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси будет уменьшаться нагрузка на судебных исполнителей, говорится в репортаже новостной программы на ОНТ. Эта тема обсуждалась на коллегии Министерства юстиции.
По информации телеканала, только за прошлый год каждый судебный исполнитель в среднем рассмотрел около 200 дел. Это в два раза выше нормы. Уменьшить нагрузку позволит широкое использование информационных технологий. Уже сегодня оперативно получать информацию об имуществе должников позволяют 18 баз данных госорганов и организаций.
Как рассказал главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко, 2016 год ознаменовался принятием фундаментальных законов -- о судебных исполнителях и исполнительном производстве. «Это позволит как судебным исполнителям, так и сторонам исполнительного производства работать в рамках одного правового поля», -- констатировал он.
С усовершенствованием законодательства появилось новое ограничение для должников. Теперь суд может запретить им покидать пределы страны до полного погашения долга, сообщило ОНТ.
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По информации ОНТ, только за прошлый год каждый судебный исполнитель в среднем рассмотрел около 200 дел. Это в два раза выше нормы.
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