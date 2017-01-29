В Беларуси будет уменьшаться нагрузка на судебных исполнителей, говорится в репортаже новостной программы на ОНТ. Эта тема обсуждалась на коллегии Министерства юстиции.

По информации телеканала, только за прошлый год каждый судебный исполнитель в среднем рассмотрел около 200 дел. Это в два раза выше нормы. Уменьшить нагрузку позволит широкое использование информационных технологий. Уже сегодня оперативно получать информацию об имуществе должников позволяют 18 баз данных госорганов и организаций.

Как рассказал главный судебный исполнитель Беларуси Дмитрий Коваленко, 2016 год ознаменовался принятием фундаментальных законов -- о судебных исполнителях и исполнительном производстве. «Это позволит как судебным исполнителям, так и сторонам исполнительного производства работать в рамках одного правового поля», -- констатировал он.

С усовершенствованием законодательства появилось новое ограничение для должников. Теперь суд может запретить им покидать пределы страны до полного погашения долга, сообщило ОНТ.