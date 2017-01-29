Жители белорусской деревни Париж решили провести ралли. Вместо грузовиков и мотоциклов - тракторы, ну а трасса, как говорят участники, по своей сложности не уступает традиционному маршруту Париж - Дакар. С подробностями - корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Деревня Париж находится в двухстах километрах от Минска. И пусть здесь нет Триумфальной арки, зато есть свое ралли. Правда, называется не Париж-Дакар, а Париж-Мосар. Деревня получила такое название, потому что когда-то здесь проезжал Наполеон и сравнил местность с Парижем.

«После Наполеона такого нашествия здесь не было!», - шутят местные.

В деревне живет всего четыреста человек, посмотреть на тракторные гонки приехали втрое больше. Восемь экипажей готовятся к старту. Туристы фотографируются на фоне местной Эйфелевой башни, ее построили уже после французской. Публику разогревают артисты.

Ралли проходит в два этапа. Для первых гонок организаторы выбрали самую мощную модель: полный привод, а под капотом - 360 лошадей.

Семнадцать километров по бездорожью. Перепаханные поля, вода, лесные тропы, а еще рукотворные препятствия. Но самым сложным участком оказалось белорусское болото. Всю дистанцию экипаж номер два и шел вторым. Всего за несколько сотен метров Руслан Барсук на своем тракторе вырвался-таки вперед. На финише признался: сам не ожидал.

«Прошли водяное препятствие слишком быстро благодаря полному приводу. А так, просто нет слов у меня, все еще волнение идет. Весь мокрый, на адреналине полностью. Даже не передать словами, всего трясет», - поделился победитель первого тракторного ралли Руслан Барсук.

Теперь Руслан готов и в Дакар ехать. До финиша в ралли Париж—Мосар дошли в итоге все экипажи, и добежали все журналисты.

Для местных тракторы, конечно, никакая не диковинка. Николай Чешун говорит, что повседневный труд в поле на тракторе сложнее любых гонок.

«Более сложно бывает в весенних условиях, когда грязно, мокро, а сейчас нормально. Подмерзшая земля, можно ехать!», - рассказал тракторист.

Ралли на тракторах так понравилось зрителям, что организаторы хотят сделать соревнования традиционными. И даже международными.

«Я не знаю насчет Дакара, но мы нашли похожую деревню в Российской Федерации, называется Париж в Челябинской области. И мы, скорее всего, что-то придумаем!», - рассказал генеральный директор Минского тракторного завода Федор Домотенко.

В деревне Мосар, где финишировали участники, введен сухой закон. Спиртного не найти ни днем, ни ночью. И, все же, традицию обливать шампанским победителей гонки здесь не нарушили. Но использовали детское – безалкогольное. Такие вот белорусы.