Доброе утро!

Если бы сегодня вместо работы вам предложили махнуть в Рейкьявик — скажите честно, согласились бы? Мы — нет, потому что TUT.BY ни на что не променяем! Но красота в Исландии, конечно, невероятная , да и тухлого мяса акулы попробовать охота. В общем, у кого есть время, желание и деньги — вам на автобусе до Вильнюса, потом на лоукосте до Рейкьявика. Вернетесь — расскажете.



Фото: @shelly.in.iceland

ВАЖНОЕ

Рано утром в субботу умер народный артист Беларуси Александр Тиханович. Ядвига Поплавская в срочном порядке вернулась с гастролей в Израиле, а мы спросили коллег по музыкальному цеху, каким они запомнили Александра . Сегодня с ним прощаются в Минске.

Россия посчитала, сколько мы должны им за газ — получилось около 550 млн долларов. «Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых», — рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Ну что ж, продолжаем искать компромисс.

Назначили нового министра здравоохранения — им стал Валерий Малашко, который всего полтора месяца назад был назначен главой Минтруда и соцзащиты. Мы спросили врачей, чего они ждут от нового руководителя . «Чтобы к врачу относились не потребительски, а как к представителю неземных сил. Потому что он спасает жизни, оказывает помощь. Но порой грубость, хамство населения сводит все на нет», — жалуются сейчас медики.

Сегодня вынесут приговор Александру Муравьеву — бизнесмену, инвестору ОАО «Мотовело», которого обвиняют в мошенничестве, хищении и уклонении от налогов. Муравьева могут посадить на 12 лет. Накануне мы решили кратко напомнить суть процесса, раскрывшего подводные камни белорусской приватизации .





В ближайшее время должен быть назначен новый председатель правления Беларусбанка. Мы выяснили все о фаворитах данного кастинга . Интрига!

СМИ узнали предварительные результаты расследования катастрофы Ту-154 под Сочи: все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой, ранее была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли. Похоже, пресловутый человеческий фактор.

Президент США подписал указ об ужесточении иммиграционной политики : полностью прекратил прием сирийских беженцев в страну на 120 дней, установил квоту на 2017 год — 50 тысяч человек. Граждан семи исламских стран перестали пускать на рейсы в США, а Иран в ответ решил запретить въезд американцам. Федеральный суд в Бруклине разрешил временное пребывание гражданам, которые уже прибыли в США и были задержаны в аэропортах. Таким образом, суд частично приостановил исполнение президентского указа.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковали такую иммиграционную политику : активная борьба с терроризмом не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания.

Еще в выходные Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным: 45 минут обсуждали Сирию, Украину и арабо-израильский конфликт. Снимать ли санкции в отношении России, Трамп пока не решил . А в Калифорнии, между тем, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США — настолько населению штата чужда политика нового президента.

Вторая ракетка планеты Серена Уильямс в субботу в 7-й раз стала победительницей в женском разряде открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира Большого шлема. В решающем поединке она одолела… конечно, старшую Уильямс! А швейцарец Роджер Федерер в воскресенье обыграл испанца Рафаэля Надаля в мужском финале Australian Open.

ПОПУЛЯРНОЕ

Успех белорусской команды на ралли-рейде «Дакар-2017» воодушевил «Минский тракторный завод» на организацию гонок по бездорожью на тракторах. Первая подобная экспедиция выдвинулась в субботу из белорусского Парижа: машинам предстояло проехать 17 километров и финишировать в известном местечке Мосар. Как проходила гонка — смотрите в нашем огненном видео !



Кадр TUT.BY

Если дорогой дом сейчас не удается продать, его сдают в аренду. И тоже дорого. Мы поискали самый дорогой коттедж, который можно снять , а также вспомнили о доме Надежды Ермаковой в Дроздах — его же тоже давно пытаются сдать.

В одном из агрогородков в Витебском районе физрука подозревают в связи с 14-летней школьницей . Мужчина арестован, а восьмиклассница переходит в другую школу — на старом месте ее затравили дети. Мама живет на успокоительных: органы опеки говорят ей, что могут изъять дочку из семьи. Совершенно дикая история.

Вот продолжение истории, о которой мы уже писали . Четыре года назад на пешеходном переходе в Бресте BMW 5-Series GT сбил Елену Смаль. Благодаря медикам девушку спасли, вывели из комы и в вегетативном состоянии передали родителям. Четыре года спустя девушка не говорит и практически обездвижена. Сейчас ее родители пытаются взыскать с семьи виновника затраченные на лечение деньги. Речь не идет о баснословных суммах, но приходится отстаивать буквально каждый рубль . Не дай бог никому такое.

AUTO.TUT.BY посмотрел, как в минском дворе ЖЭС решил проблему парковки на газоне . «Видели американские боевики? Так эти столбы понатыканы, как противотанковые ежи в этих фильмах, — вкривь и вкось вкопали, один выше, один ниже. Теперь двор похож то ли на кладбище, то ли тюрьму. Ощущения такие же», — не знают, радоваться им, что проблема решена, или все-таки плакать, жильцы.

В Минске открыли еще один фастфуд — на сей раз финский Hesburger. И даже не у метро «Каменная горка»! Сейчас здесь продают 11 видов сэндвичей, тортильи, салаты и картофель фри. В меню также есть два вида пива. Цены выше, чем в «МакДональдс».

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы не смотрели «Экономику на пальцах» в прямом эфире — обязательно найдите время посмотреть в записи . В очередной программе Сергей Чалый попробовал разобраться, все же нам нужны «попиццот» или структурные реформы, а также пояснил, почему «декрет о тунеядцах» полностью провалился, показав свою экономическую и социологическую неэффективность.

Устраивает ли вас домашний Wi-Fi? Если качество приема оставляет желать лучшего, — этот материал для вас. Какой Wi-Fi-роутер лучше купить, где в квартире его лучше установить? Рядом с чем его нежелательно ставить и как правильно настроить, чтобы не пересекаться с соседскими сигналами? Все пояснит 42.TUT.BY.





А SPORT.TUT.BY рассказывает, как тренер-энтузиаст продал квартиру, оставил жену и вкладывал собственные деньги в женскую борьбу, а с выходом на пенсию стал развивать ее в белорусской глубинке. «Нужна была поддержка, и я шел к богатым, к власти. „Ну ты придумал, — говорил мне Юрий Чиж. — Вы бы сначала научили мужчин бороться… Не дури голову. Придумал абы что“. Помощники экс-министра спорта и туризма Александра Григорова стояли на том, что женщины должны рожать. Они все не понимали меня, невозможно было что-то доказать». А он потом доказал .

«Прошу по возможности премировать сотрудника, который написал новость… Все, от подбора изображений до интервью с орнитологом, представлено просто восхитительно. Давно не получал такого удовольствия от прочтения», — это написал нам читатель о материале «В Бресте отловили филина, который съел кота» . И действительно — в нем все прекрасно!

А вот история бобруйского дворника с диссертацией . 38-летний Дмитрий с ДЦП, дипломированный специалист в сфере экономики и психологии, отчаялся найти работу по своему профилю. Впрочем, и на нынешнюю должность мужчина не жалуется — говорит, что чувствует себя на свежем воздухе замечательно, а физический труд определенно идет ему на пользу.

Если вам кажется, что кроме жены, детей и кошки в вашем доме никого больше нет — ошибаетесь, имеются еще сожители. Этих существ практически невозможно рассмотреть невооруженным глазом, так как их размер не превышает половины миллиметра, однако они встречаются практически в каждом доме. Мы рассмотрели в микроскоп пылевых клещей и теперь показываем их вам .





Думаете, в Минске не осталось дореволюционных названий улиц? А вот и неправда: Бобруйская, Замковая, Красная, Московская, Старовиленская, Сухая улицы упомянуты в «Справочной книге и Спутнике по Минской губернии» И. А. Бомштейна (1889 год). Так они называются и сегодня. Разбирались и с другими городскими легендами и мифами .

Очень интересный исторический текст. Принято считать, что после Второй мировой войны с советской властью с оружием в руках боролись лишь безыдейные уголовники и белорусские националисты. Но среди «лесных братьев» также встречались бывшие партизаны и фронтовики. Историк Андрей Тисецкий исследовал научную литературу и побеседовал с очевидцами тех событий. Его рассказ о том , что толкнуло бывших победителей в лес, как одного из бандитов смогли уничтожить с помощью женщины и почему фронтовики штурмовали отдел внутренних дел.

Для души, для прочесть, подумать, обязательно узнать в главной героине себя или кого-то из знакомых — история Юлии Чернявской о Наташе и «прынцах» . Must read.

Голосование «Триумф. Героям спорта» подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас еще есть . А перед решающими днями опроса SPORT.TUT.BY решил проверить своих читателей на знание кандидатов — вот тест по цитатам номинантов .

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Хорошей вам рабочей недели! И помните: уже начинается последний месяц зимы, недолго осталось — переживем.

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