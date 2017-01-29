Если бы сегодня вместо работы вам предложили махнуть в Рейкьявик — скажите честно, согласились бы? Мы — нет, потому что TUT.BY ни на что не променяем! Но красота в Исландии, конечно, невероятная, да и тухлого мяса акулы попробовать охота. В общем, у кого есть время, желание и деньги — вам на автобусе до Вильнюса, потом на лоукосте до Рейкьявика. Вернетесь — расскажете.
Россия посчитала, сколько мы должны им за газ — получилось около 550 млн долларов. «Ведем переговоры. Прогресса нет. Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых», — рассказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Ну что ж, продолжаем искать компромисс.
Назначили нового министра здравоохранения — им стал Валерий Малашко, который всего полтора месяца назад был назначен главой Минтруда и соцзащиты. Мы спросили врачей, чего они ждут от нового руководителя. «Чтобы к врачу относились не потребительски, а как к представителю неземных сил. Потому что он спасает жизни, оказывает помощь. Но порой грубость, хамство населения сводит все на нет», — жалуются сейчас медики.
СМИ узнали предварительные результаты расследования катастрофы Ту-154 под Сочи: все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой, ранее была опровергнута и версия о возможном теракте на борту самолета или его обстреле с земли. Похоже, пресловутый человеческий фактор.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковали такую иммиграционную политику: активная борьба с терроризмом не является основанием для того, чтобы подозревать людей определенного происхождения или вероисповедания.
Еще в выходные Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Путиным: 45 минут обсуждали Сирию, Украину и арабо-израильский конфликт. Снимать ли санкции в отношении России, Трамп пока не решил. А в Калифорнии, между тем, стартовал сбор подписей за выход штата из состава США — настолько населению штата чужда политика нового президента.
Если дорогой дом сейчас не удается продать, его сдают в аренду. И тоже дорого. Мы поискали самый дорогой коттедж, который можно снять, а также вспомнили о доме Надежды Ермаковой в Дроздах — его же тоже давно пытаются сдать.
В одном из агрогородков в Витебском районе физрука подозревают в связи с 14-летней школьницей. Мужчина арестован, а восьмиклассница переходит в другую школу — на старом месте ее затравили дети. Мама живет на успокоительных: органы опеки говорят ей, что могут изъять дочку из семьи. Совершенно дикая история.
Вот продолжение истории, о которой мы уже писали. Четыре года назад на пешеходном переходе в Бресте BMW 5-Series GT сбил Елену Смаль. Благодаря медикам девушку спасли, вывели из комы и в вегетативном состоянии передали родителям. Четыре года спустя девушка не говорит и практически обездвижена. Сейчас ее родители пытаются взыскать с семьи виновника затраченные на лечение деньги. Речь не идет о баснословных суммах, но приходится отстаивать буквально каждый рубль. Не дай бог никому такое.
AUTO.TUT.BY посмотрел, как в минском дворе ЖЭС решил проблему парковки на газоне. «Видели американские боевики? Так эти столбы понатыканы, как противотанковые ежи в этих фильмах, — вкривь и вкось вкопали, один выше, один ниже. Теперь двор похож то ли на кладбище, то ли тюрьму. Ощущения такие же», — не знают, радоваться им, что проблема решена, или все-таки плакать, жильцы.
В Минске открыли еще один фастфуд — на сей раз финский Hesburger. И даже не у метро «Каменная горка»! Сейчас здесь продают 11 видов сэндвичей, тортильи, салаты и картофель фри. В меню также есть два вида пива. Цены выше, чем в «МакДональдс».
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Если вы не смотрели «Экономику на пальцах» в прямом эфире — обязательно найдите время посмотреть в записи. В очередной программе Сергей Чалый попробовал разобраться, все же нам нужны «попиццот» или структурные реформы, а также пояснил, почему «декрет о тунеядцах» полностью провалился, показав свою экономическую и социологическую неэффективность.
Устраивает ли вас домашний Wi-Fi? Если качество приема оставляет желать лучшего, — этот материал для вас. Какой Wi-Fi-роутер лучше купить, где в квартире его лучше установить? Рядом с чем его нежелательно ставить и как правильно настроить, чтобы не пересекаться с соседскими сигналами? Все пояснит 42.TUT.BY.
А SPORT.TUT.BY рассказывает, как тренер-энтузиаст продал квартиру, оставил жену и вкладывал собственные деньги в женскую борьбу, а с выходом на пенсию стал развивать ее в белорусской глубинке. «Нужна была поддержка, и я шел к богатым, к власти. „Ну ты придумал, — говорил мне Юрий Чиж. — Вы бы сначала научили мужчин бороться… Не дури голову. Придумал абы что“. Помощники экс-министра спорта и туризма Александра Григорова стояли на том, что женщины должны рожать. Они все не понимали меня, невозможно было что-то доказать». А он потом доказал.
«Прошу по возможности премировать сотрудника, который написал новость… Все, от подбора изображений до интервью с орнитологом, представлено просто восхитительно. Давно не получал такого удовольствия от прочтения», — это написал нам читатель о материале «В Бресте отловили филина, который съел кота». И действительно — в нем все прекрасно!
А вот история бобруйского дворника с диссертацией. 38-летний Дмитрий с ДЦП, дипломированный специалист в сфере экономики и психологии, отчаялся найти работу по своему профилю. Впрочем, и на нынешнюю должность мужчина не жалуется — говорит, что чувствует себя на свежем воздухе замечательно, а физический труд определенно идет ему на пользу.
Если вам кажется, что кроме жены, детей и кошки в вашем доме никого больше нет — ошибаетесь, имеются еще сожители. Этих существ практически невозможно рассмотреть невооруженным глазом, так как их размер не превышает половины миллиметра, однако они встречаются практически в каждом доме. Мы рассмотрели в микроскоп пылевых клещей и теперь показываем их вам.
Думаете, в Минске не осталось дореволюционных названий улиц? А вот и неправда: Бобруйская, Замковая, Красная, Московская, Старовиленская, Сухая улицы упомянуты в «Справочной книге и Спутнике по Минской губернии» И. А. Бомштейна (1889 год). Так они называются и сегодня. Разбирались и с другими городскими легендами и мифами.
Очень интересный исторический текст. Принято считать, что после Второй мировой войны с советской властью с оружием в руках боролись лишь безыдейные уголовники и белорусские националисты. Но среди «лесных братьев» также встречались бывшие партизаны и фронтовики. Историк Андрей Тисецкий исследовал научную литературу и побеседовал с очевидцами тех событий. Его рассказ о том, что толкнуло бывших победителей в лес, как одного из бандитов смогли уничтожить с помощью женщины и почему фронтовики штурмовали отдел внутренних дел.
Голосование «Триумф. Героям спорта» подходит к концу, но шанс проголосовать за лучшего спортсмена двух последних лет у вас еще есть. А перед решающими днями опроса SPORT.TUT.BY решил проверить своих читателей на знание кандидатов — вот тест по цитатам номинантов.
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