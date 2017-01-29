30 января Беларусь прощается с народным артистом Александром Тихановичем, который умер 28 января в Минске на 65-м году жизни.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского на улице Козлова, 11 в 7.45 началась заупокойная литургия, после нее состоится отпевание. Храм Александра Невского на Военном кладбище, где сегодня прощаются с Александром Тихановичем, был выбран не случайно. Артист, квартира которого находится в районе ЦУМа, был не только прихожанином этого храма, но и певчим.

Храм полон людей, на литургии и отпевании присутствует вся семья, в том числе и внук Ваня. Проститься с артистом приехали также друзья и коллеги по цеху. Одним из первых — Руслан Алехно.

Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00.

Народный артист Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, о том, что жизнь Александра Тихановича под угрозой, стало известно во вторник после его госпитализации в реанимацию 10-й клинической больницы. Близкие певца до последнего верили, что все еще обойдется. Он и сам кажется верил, даже настоял, чтобы его супруга Ядвига летела в Израиль — там был запланирован концерт.

В пятницу, 27 января, народному артисту стало хуже, и семья через православных волонтеров попросила всех поддержать его молитвой всем святым, «чтобы послали силы и восстановилось дыхание».

В шесть утра субботы, 28 января, Александра Тихановича не стало . Ядвигу Поплавскую эта новость застала в Израиле . В этот же день она прилетела в Минск.