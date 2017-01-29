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Беларусь прощается с Александром Тихановичем
30.01.2017 08:29 — Новости Общества | Tut.by
30 января Беларусь прощается с народным артистом Александром Тихановичем, который
В понедельник, 30 января, в храме Александра Невского на улице Козлова, 11 в 7.45 началась заупокойная литургия, после нее состоится отпевание. Храм Александра Невского на Военном кладбище, где сегодня прощаются с Александром Тихановичем, был выбран не случайно. Артист, квартира которого находится в районе ЦУМа, был не только прихожанином этого храма, но и певчим.
Храм полон людей, на литургии и отпевании присутствует вся семья, в том числе и внук Ваня. Проститься с артистом приехали также друзья и коллеги по цеху. Одним из первых — Руслан Алехно.
Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11.00 до 14.00.
Народный артист Беларуси будет похоронен на Восточном кладбище, рядом с могилой отца.
Напомним, о том, что жизнь Александра Тихановича под угрозой, стало известно во вторник после его госпитализации в реанимацию 10-й клинической больницы. Близкие певца до последнего верили, что все еще обойдется. Он и сам кажется верил, даже настоял, чтобы его супруга Ядвига летела в Израиль — там был запланирован концерт.
В пятницу, 27 января, народному артисту стало хуже, и семья через православных волонтеров попросила всех поддержать его молитвой всем святым, «чтобы послали силы и восстановилось дыхание».
В шесть утра субботы, 28 января,
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В 7.45 началась заупокойная литургия, затем отпевание. В 11.00 начнется гражданская панихида.
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