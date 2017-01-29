﻿ Легкий мороз и пасмурно. Погода в Могилеве на неделю. 21.by
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Легкий мороз и пасмурно. Погода в Могилеве на неделю

30.01.2017 08:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет комфортной: небольшой мороз, непродолжительные снегопады. Будет пасмурно. По предварительной информации, в выходные столбик термометра поднимется выше нулевой отметки.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 30 января, будет около -5°С. Во второй половине суток ожидается снег.

В последний день января погода не изменится: до -4° днем, после полудня — снегопад.

В среду, 1 февраля, днем будет -3°С, без осадков.

Температура воздуха в четверг сохранится прежней. Днем и ночью возможен снегопад.

В пятницу будет -4°, днем — мокрый снег.

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Теги: Могилев
 
 
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