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Фотофакт: Беларусь прощается с Александром Тихановичем

30.01.2017 08:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. В храме Александра Невского (церковь на мемориальном Военном кладбище в центре Минска) проходит заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, после нее состоится отпевание.

Фотофакт: Беларусь прощается с Александром Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
В храме Александра Невского проходит заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу

Как передает корреспондент Sputnik из церкви Святого Благоверного князя Александра Невского, гроб с телом певца был доставлен в храм для отпевания накануне вечером. Сегодня рано утром с Тихановичем пришли проститься коллеги по цеху, родственники. К началу отпевания церковь была заполнена людьми. 

В 11:00 состоится гражданская панихида в Белгосфилармонии, а похороны народного артиста пройдут в 14:00 на Московском кладбище.

Соболезнования супруге и дочери Тихановича выразили предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел и Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданская панихида пройдет в Белорусской государственной филармонии с 11:00 до 14:00.

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