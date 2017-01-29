МИНСК, 30 янв — Sputnik. В храме Александра Невского (церковь на мемориальном Военном кладбище в центре Минска) проходит заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, после нее состоится отпевание.



© Sputnik / Виктор Толочко В храме Александра Невского проходит заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу

Как передает корреспондент Sputnik из церкви Святого Благоверного князя Александра Невского, гроб с телом певца был доставлен в храм для отпевания накануне вечером. Сегодня рано утром с Тихановичем пришли проститься коллеги по цеху, родственники. К началу отпевания церковь была заполнена людьми.

В 11:00 состоится гражданская панихида в Белгосфилармонии, а похороны народного артиста пройдут в 14:00 на Московском кладбище.

Соболезнования супруге и дочери Тихановича выразили предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел и Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси.