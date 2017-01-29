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Француженка стала "Мисс Вселенной"

30.01.2017 09:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Представительница Франции Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная", сообщает Sputnik.

Финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел в столице Филиппин Маниле. За титул первой красавицы планеты боролись 85 девушек.

Победительницей была названа 24-летняя будущая стоматолог-хирург из Франции Ирис Миттенар. Первой вице-мисс стала представительница Гаити Ракель Пелисье, второй — Мисс Колумбия Андреа Товар.

Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы затронули политические вопросы. Так, Миттенар высказалась о миграционном кризисе, представительницы Колумбии и Кении поделились своим мнением о новом президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Конкурс "Мисс Вселенная" ведет свою историю с 1952 года. Он входит в число четырех самых престижных подобных смотров наряду с "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл".

В 2015 году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Представительница Франции Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная", сообщает Sputnik. Финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел...

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