МИНСК, 30 янв — Sputnik. Представительница Франции Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная", сообщает Sputnik.

Финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" прошел в столице Филиппин Маниле. За титул первой красавицы планеты боролись 85 девушек.

Победительницей была названа 24-летняя будущая стоматолог-хирург из Франции Ирис Миттенар. Первой вице-мисс стала представительница Гаити Ракель Пелисье, второй — Мисс Колумбия Андреа Товар.

How did it feel to make Top 13? #MissUniverse , Iris Mittenaere reveals all. pic.twitter.com/d9xq2fKUnU — Iris Mittenaere (@MissUniverse) 30 января 2017 г.

Во время финальной части конкурса, посвященной ответам на вопросы, участницы затронули политические вопросы. Так, Миттенар высказалась о миграционном кризисе, представительницы Колумбии и Кении поделились своим мнением о новом президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост президента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Конкурс "Мисс Вселенная" ведет свою историю с 1952 года. Он входит в число четырех самых престижных подобных смотров наряду с "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернэшнл".

В 2015 году победительницей конкурса стала филиппинка Пиа Вуртцбах.