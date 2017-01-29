|
Могилевский "Грамадскі магістрат" назвал человека и событие 2016 года
30.01.2017 09:11 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве объявлены человек и событие 2016 года по версии общественной инициативы «Грамадскі магістрат». Объявление победителей в этих номинациях проводится уже пятый год подряд. Оно приурочено к годовщине дарования Могилеву 28 января 1577 года магдебургского права — права на местное самоуправление.
Человеком года-2016 назван председатель Могилевской городской организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков. Таким образом отмечены его деятельность по популяризации белорусской культуры, организация волонтерской работы по сохранения фундамента Троицкой церкви.
Событием минувшего года в областном центре признан
— Впечатление у меня двоякое, — сказал Владимир Шанцев в комментарии БелаПАН. — Первое — это очень печальный факт, что государство натворило столько дел, что сбор подписей за отмену дурацкого закона становится событием года в Могилеве. С другой стороны, такая поддержка дает нам новые силы, чтобы продолжать добиваться отмены декрета. Это также должно подтолкнуть и власти хорошо подумать над тем, что они натворили.
Шанцев сообщил, что в Могилевский горисполком подана заявка на проведение 19 февраля по улице Ленинской «Марша нетунеядцев».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителей в номинациях определяли голосованием.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии