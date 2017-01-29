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Могилевский "Грамадскі магістрат" назвал человека и событие 2016 года

30.01.2017 09:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В Могилеве объявлены человек и событие 2016 года по версии общественной инициативы «Грамадскі магістрат». Объявление победителей в этих номинациях проводится уже пятый год подряд. Оно приурочено к годовщине дарования Могилеву 28 января 1577 года магдебургского права — права на местное самоуправление.


Олег Дьячков (в центре) проводит велоэкскурсию в Могилеве, 2016 год.

Человеком года-2016 назван председатель Могилевской городской организации «Таварыства беларускай мовы» Олег Дьячков. Таким образом отмечены его деятельность по популяризации белорусской культуры, организация волонтерской работы по сохранения фундамента Троицкой церкви.

Событием минувшего года в областном центре признан сбор подписей против декрета «о тунеядстве». Одним из наиболее активных горожан, которые инициировали эту акцию, стал руководитель Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Шанцев — ему и вручена грамота «Грамадскага магістрата».

Могилева коллективно ответили на протест против декрета о тунеядцах">Три депутата парламента из Могилева коллективно ответили на протест против декрета о тунеядцах

— Впечатление у меня двоякое, — сказал Владимир Шанцев в комментарии БелаПАН. — Первое — это очень печальный факт, что государство натворило столько дел, что сбор подписей за отмену дурацкого закона становится событием года в Могилеве. С другой стороны, такая поддержка дает нам новые силы, чтобы продолжать добиваться отмены декрета. Это также должно подтолкнуть и власти хорошо подумать над тем, что они натворили.

Шанцев сообщил, что в Могилевский горисполком подана заявка на проведение 19 февраля по улице Ленинской «Марша нетунеядцев».

Человеком 2015 года в Могилеве «Грамадскі магістрат» назвал историка Александра Агеева, а событием года — установление памятной доски в честь театрального и общественного деятеля Валентина Ермоловича.

 
Теги: Могилев
 
 
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