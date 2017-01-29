В ближайшие дни у всех нас, наконец, появится возможность насладиться снегом, морозом, солнцем и прочими радостями, за которые так любил зиму поэт Пушкин.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сейчас градусник показывает -12 °С, за окном безветренно и ясно.

В ближайшие дни характер погоды не изменится — лишь немного потеплеет. Уже завтра днем до -6 °С. В среду и четверг утром — минус 7 °C, днем — минус 4 °C.

Солнце будет радовать до четверга, а потом — хмурое небо, снег и метели.

Погода в Гомеле и области