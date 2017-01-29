﻿ Мороз и солнце. Погода в Гомеле на неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мороз и солнце. Погода в Гомеле на неделе

30.01.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ближайшие дни у всех нас, наконец, появится возможность насладиться снегом, морозом, солнцем и прочими радостями, за которые так любил зиму поэт Пушкин.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сейчас градусник показывает -12 °С, за окном безветренно и ясно.

В ближайшие дни характер погоды не изменится — лишь немного потеплеет. Уже завтра днем до -6 °С. В среду и четверг утром — минус 7 °C, днем — минус 4 °C.

Солнце будет радовать до четверга, а потом — хмурое небо, снег и метели.

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни у всех нас, наконец, появится возможность насладиться снегом, морозом, солнцем и прочими радостями, за которые так любил зиму поэт Пушкин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Могилевский "Грамадскі магістрат" назвал человека и событие 2016 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика