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Мороз и солнце. Погода в Гомеле на неделе
30.01.2017 09:17 — Новости Общества | Tut.by
В ближайшие дни у всех нас, наконец, появится возможность насладиться снегом, морозом, солнцем и прочими радостями, за которые так любил зиму поэт Пушкин.
Сейчас градусник показывает -12 °С, за окном безветренно и ясно.
В ближайшие дни характер погоды не изменится — лишь немного потеплеет. Уже завтра днем до -6 °С. В среду и четверг утром — минус 7 °C, днем — минус 4 °C.
Солнце будет радовать до четверга, а потом — хмурое небо, снег и метели.
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В ближайшие дни у всех нас, наконец, появится возможность насладиться снегом, морозом, солнцем и прочими радостями, за которые так любил зиму поэт Пушкин.
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