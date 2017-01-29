﻿ Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов

30.01.2017 08:11 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 30 января. Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов.

Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 315 мм по переулку Победы поступило в экстренные службы 29 января в 12.14.

Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, из-за аварии без холодного водоснабжения остались 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. Был организован подвоз воды. В 14.45 водоснабжение потребителей восстановлено.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 января. Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов. Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Смерть Тихановича, указ Трампа, гонки на тракторах и новый фастфуд - важное за выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика