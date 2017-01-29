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Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов
30.01.2017 08:11 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов.
Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 315 мм по переулку Победы поступило в экстренные службы 29 января в 12.14.
Как сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС, из-за аварии без холодного водоснабжения остались 48 многоквартирных и 658 частных жилых домов. Был организован подвоз воды. В 14.45 водоснабжение потребителей восстановлено.
БелаПАН.
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Минск, 30 января. Из-за порыва трубопровода без воды в Логойске несколько часов оставались более 700 домов. Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения...
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