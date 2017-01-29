МИНСК, 30 янв — Sputnik. Десятки людей идут попрощаться с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем на церемонию отпевания в минском храме Александра Невского на Военном кладбище, передает корреспондент Sputnik.

Тиханович умер в ночь на субботу после продолжительной болезни легких . Народному артисту было 64 года.

Церемония отпевания Тихановича началась рано утром в понедельник в столичном храме Александра Невского на Военном кладбище столицы. После литургии пройдет и гражданская панихида — в Белорусской государственной филармонии.



© Sputnik / Виктор Толочко Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович у гроба Александра Тихановича

На отпевание артиста утром идут десятки людей с цветами, передает с места событий корреспондент Sputnik. Среди них — люди, которые работали с Тихановичем: артисты и журналисты, а также родственники и простые белорусы, которые захотели отдать дань уважения белорусскому музыканту.



© Sputnik / Виктор Толочко Заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу

Гражданская панихида начнется в здании филармонии в 11:00 и продлится до двух часов дня.

Похоронят народного артиста Беларуси Александра Тихановича на Московском кладбище столицы.