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Десятки людей идут на отпевание Александра Тихановича

30.01.2017 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Десятки людей идут попрощаться с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем на церемонию отпевания в минском храме Александра Невского на Военном кладбище, передает корреспондент Sputnik.

Тиханович умер в ночь на субботу после продолжительной болезни легких. Народному артисту было 64 года.

Церемония отпевания Тихановича началась рано утром в понедельник в столичном храме Александра Невского на Военном кладбище столицы. После литургии пройдет и гражданская панихида — в Белорусской государственной филармонии.

Десятки людей идут на отпевание Александра Тихановича
© Sputnik / Виктор Толочко
Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович у гроба Александра Тихановича

На отпевание артиста утром идут десятки людей с цветами, передает с места событий корреспондент Sputnik. Среди них — люди, которые работали с Тихановичем: артисты и журналисты, а также родственники и простые белорусы, которые захотели отдать дань уважения белорусскому музыканту.

Десятки людей идут на отпевание Александра Тихановича
© Sputnik / Виктор Толочко
Заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу

Гражданская панихида начнется в здании филармонии в 11:00 и продлится до двух часов дня.

Похоронят народного артиста Беларуси Александра Тихановича на Московском кладбище столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди тех, кто приходит попрощаться с народным артистом - не только родственники, коллеги и журналисты, но и простые белорусы.

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