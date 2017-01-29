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Десятки людей идут на отпевание Александра Тихановича
30.01.2017 09:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Десятки людей идут попрощаться с народным артистом Беларуси Александром Тихановичем на церемонию отпевания в минском храме Александра Невского на Военном кладбище, передает корреспондент Sputnik.
Тиханович
Церемония отпевания Тихановича началась рано утром в понедельник в столичном храме Александра Невского на Военном кладбище столицы. После литургии пройдет и гражданская панихида — в Белорусской государственной филармонии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович у гроба Александра Тихановича
На отпевание артиста утром идут десятки людей с цветами, передает с места событий корреспондент Sputnik. Среди них — люди, которые работали с Тихановичем: артисты и журналисты, а также родственники и простые белорусы, которые захотели отдать дань уважения белорусскому музыканту.
© Sputnik / Виктор Толочко
Заупокойная литургия по умершему народному артисту Беларуси Александру Тихановичу
Гражданская панихида начнется в здании филармонии в 11:00 и продлится до двух часов дня.
Похоронят народного артиста Беларуси Александра Тихановича на Московском кладбище столицы.
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Среди тех, кто приходит попрощаться с народным артистом - не только родственники, коллеги и журналисты, но и простые белорусы.
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