В этом году «Могилевзеленстрой» подготовил к 14 февраля 7 тысяч белорусских роз. В продажу поступят и тюльпаны, также выращенные в Беларуси.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Цены решили установить чуть ниже прошлогодних. Роза высотой 40 см обойдется в 2 рубля, 50 см — в 2,5 рубля, 60 см — 3 рубля.

Продавать будут и хризантемы с лилиями, а также составлять цветочные композиции в корзинах, коробках, с тематическими аксессуарами.

В прошлом году «Могилевзеленстрой» продал около 6 тысяч роз.