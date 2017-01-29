﻿ Белорусские розы и тюльпаны вырастили в Могилеве к 14 февраля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские розы и тюльпаны вырастили в Могилеве к 14 февраля

30.01.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В этом году «Могилевзеленстрой» подготовил к 14 февраля 7 тысяч белорусских роз. В продажу поступят и тюльпаны, также выращенные в Беларуси.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Цены решили установить чуть ниже прошлогодних. Роза высотой 40 см обойдется в 2 рубля, 50 см — в 2,5 рубля, 60 см — 3 рубля.

Продавать будут и хризантемы с лилиями, а также составлять цветочные композиции в корзинах, коробках, с тематическими аксессуарами.

В прошлом году «Могилевзеленстрой» продал около 6 тысяч роз.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены решили установить чуть ниже прошлогодних.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Делаешь подтяжку лица за 3 000 евро и экономишь". Как развивается медицинский туризм в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика