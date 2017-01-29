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Белорусские розы и тюльпаны вырастили в Могилеве к 14 февраля
30.01.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by
В этом году «Могилевзеленстрой» подготовил к 14 февраля 7 тысяч белорусских роз. В продажу поступят и тюльпаны, также выращенные в Беларуси.
Цены решили установить чуть ниже прошлогодних. Роза высотой 40 см обойдется в 2 рубля, 50 см — в 2,5 рубля, 60 см — 3 рубля.
Продавать будут и хризантемы с лилиями, а также составлять цветочные композиции в корзинах, коробках, с тематическими аксессуарами.
В прошлом году «Могилевзеленстрой» продал около 6 тысяч роз.
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Цены решили установить чуть ниже прошлогодних.
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