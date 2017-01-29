Отмена виз в Беларусь для туристов из 80 стран повлияет на развитие медицинского туризма. Кто приезжает в Беларусь на лечение? Какие процедуры можно успеть сделать за пять дней? Чего не хватает медтуризму для развития? На эти вопросы TUT.BY узнал ответы у экспертов.



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«В Австралии о многих процедурах даже не слышали»

Татьяна Давыдова, преподаватель английского и консультант по вопросам образования, живет в Австралии с 2002 года. В последний свой визит в родной Минск она решила потратить время и на косметические процедуры. Хотя Татьяна обращалась в дорогие минские салоны, по сравнению с Австралией все равно существенно сэкономила: лазерные процедуры и инъекции у нас в два раза дешевле. Так что Татьяна осталась очень довольна.

— В белорусских салонах хватает разнообразных услуг, а в Австралии о многих процедурах даже не слышали. В Минске доктора увереннее консультируют, дают клиенту больше знаний. Может быть, у них выше квалификация? В Австралии я встречала две крайности: или молодых «спецов», которые имеют минимальное образование и выполняют работу в салонах не совсем качественно, или опытных, но очень дорогих профессионалов.

Единственный недостаток, который Татьяна нашла в косметических салонах Минска, — «советский» сервис в общении с клиентом. Но она все равно собирается снова приехать в Беларуси и пройти здесь другие процедуры.

В 2015 году в Беларуси лечились около 158 тысяч иностранцев из 121 страны мира. Экспорт медицинских услуг тогда составил 33,2 млн долларов (это в 3,7 раз больше, чем в 2010 году). А за январь — май 2016 года столичные учреждения здравоохранения заработали на экспорте услуг более 4 млн долларов.

После отмены виз с Израилем в два раза увеличился поток туристов



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Что в медицинском туризме изменилось за последние годы? То, что белорусскую медицину уже не рекламируют как дешевую.

— Это было на заре становления медицинского туризма в Беларуси, — объясняет директор компании MedTravelBelarus Владислав Андросов.

Сейчас россиянин заметит существенную разницу в цене, только если будет сравнивать расценки клиник премиум-класса в России и Беларуси: наш премиум — гораздо выгоднее. Во всех остальных случаях привлекают не ценой, а брендом. В России и Казахстане, например, у белорусских докторов — очень хорошая репутация.

— Что касается Европы, то там о белорусской медицине слышали немного — зато мы лидируем в ценовом сегменте, — утверждает Владислав. — Самыми популярными в мире считаются операции по коррекции груди и подтяжке лица. В Западной Европе операции на груди стоят в районе 5000 — 6000 евро, у нас цены около 2500 — 3000 евро. Клиентке из Великобритании подтяжка лица в Беларуси обошлась в 3 000 евро, у себя дома она заплатила бы около 7000 евро.

В плане высокотехнологичных медицинских услуг наши конкуренты — это Израиль и Германия, но с каждым годом разрыв уверенно сокращается. Все более востребовано в Беларуси лечение онкологии, нейрохирургия. Владислав Андросов отдельно отмечает появление в Беларуси Центра позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-КТ: в Израиле такая процедура стоит около 1500 долларов, в Турции — 1200 долларов, а у нас обходится иностранцу в 700 долларов.

Директор MedTravelBelarus называет это решение об отмене виз «прорывом для индустрии»:

— После отмены виз с Израилем у нас в два раза увеличился поток туристов оттуда. У наших клиентов часто возникает ситуация, когда им нужно оказаться в Беларуси на один-два дня, лично поговорить с врачом и спланировать лечение — а потом приехать сюда на десять дней лечиться. С пятидневным безвизовым пребыванием такие визиты станут доступнее для наших потенциальных пациентов. И более того, существует широкий спектр медицинских процедур, выполнение которых (с учетом подготовки и послеоперационного наблюдения) займет не более пяти дней.

Медицинские процедуры, которые лидируют в списке «безвизовых» у MedTravelBelarus — установка зубного имплантата, маммопластика, лазерная коррекция зрения, диагностика организма и генетическое исследование, а также пластика верхних и нижних век.

Медицинский туризм в Турции: до 20 млрд долларов к 2023 году



Фото: naviny.by

Согласно рейтингу MTI самые успешные с точки зрения развития медицинского туризма страны — это Канада, Великобритания, Израиль, Сингапур и Индия. 32-ое место занимает Турция.

Елена Измайлова училась в Минске, но сейчас работает в Турции — руководителем отдела маркетинга стамбульской клиники Liv Hospital. Ее специализация — дентальный туризм.

— Десятилетиями государство выделяло средства на рекламу «туристической» Турции. И только в последние годы на государственном уровне стал развиваться именно медицинский туризм, — поясняет Елена. — В развитие новых больниц и медицинских технологий за последние десять лет здесь вложено более чем на 30 млрд долларов инвестиций.

В Турции провели кардинальную реформу медицинского сектора: как государственного, так и частного. Правительство инвестировало в образование молодых специалистов, которых отправляли на учебу и стажировку за границу. Более 10 000 докторов страны получили образование в университетах Европы и США. Финансировались и поездки медиков на научные конференции, симпозиумы, выставки. Лучшие клиники Турции получили международные сертификаты JCI. В результате Турция принимает около 800 тысяч медтуристов в год из стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. Цель правительства — привлечь на лечение два миллиона зарубежных пациентов и увеличить поступления от медицинского туризма в государственную казну до 20 млрд долларов к 2023 году.

Мы интересуемся, что Елена Измайлова знает о медицинском туризме в Беларуси:

— Поскольку я занимаюсь дентальным туризмом, слышала, что и Беларусь развивает это направление. Честно говоря, у меня возникают сомнения в том, что белорусские клиники действительно оборудованы высокотехнологичным, а это означает очень дорогим оборудованием. Могу ошибаться в этом вопросе — но это связано с недостаточно активным продвижением медицинского туризма в стране.

Чего не хватает медицинскому туризму в Беларуси

Минздрав заинтересован в росте дохода от медицинского туризма: потому в 2015 году был создан первый государственный оператор медтуризма «Клиники Беларуси», а планы по экспорту услуг существуют даже у поликлиник.

Именно плановую экономику, а не визы практик и эксперт в сфере медицинского туризма Михаил Недвецкий называл «проблемой номер при развитии медицинского туризма»:

— Сегодня государственные больницы, по сути, не имеют свободы формирования собственной политики (т.е. как решили в комитетах по здравоохранению или в Министерстве здравоохранения, так и нужно). При этом серьезного анализа рынка государственные органы не проводили. Планы доводятся даже тем учреждениям, которые оказывают неконкурентные для внешних рынков услуги. Например, инфекционная больница. Планы по экспорту с недавнего времени стали доводить даже больницам в районных центрах.

Но Владислав Андросов сложностей, напротив, не видит: по его мнению, плановая экономика — это то, с чем Беларусь привыкла иметь дело.

— Если ставятся жесткие планы, то они и выполняются. В 2010 году, когда медуслуги не были включены в программу развития экспорта, честно говоря, интерес к нам медицинские учреждения не проявляли. Как только все поставили на государственный уровень, интерес появился. Так здесь все работает, это вполне нормальная, адекватная стратегия.

На взгляд Андросова, значение имеет в первую очередь квалификация медицинских маркетологов в клиниках, а так же уровень подготовки и компетентность медицинских менеджеров.

— Задача первых состоит в том, чтобы, хорошо понимая продукт медицинского учреждения, правильно позиционировать его на глобальном рынке медуслуг (как оффлайн, так и онлайн), используя широкий спектр маркетинговых инструментов. Задача вторых — делать так, чтобы усилия маркетологов не вылетали в трубу. Когда клиника получает заявку, менеджер должен иметь четкий алгоритм действий, чтобы максимально увеличить шанс того, что пациент выберет именно эту клинику.

К сожалению, таких кадров сегодня единицы. Профиль очень узкий, требует хорошего понимания индустрии и опыта работы. Возможно, есть резон рассматривать специализированные компании, которые предлагают подобные услуги на аутсорс?