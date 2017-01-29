МИНСК, 30 янв — Sputnik. Проститься с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пришел и митрополит Филарет, передает корреспондент Sputnik.

Прощание со скончавшимся в ночь с пятницы на субботу народным артистом проходит в понедельник. После литургии в храме Александра Невского пройдет и гражданская панихида — в Белгосфилармонии.



© Sputnik / Виктор Толочко Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет

На отпевание Тихановича пришли десятки людей: родственники, коллеги и простые белорусы. Среди посетивших литургию — и митрополит Филарет, который простился с Тихановичем и принес белые розы.



© Sputnik / Виктор Толочко Гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию

После отпевания гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию. Среди выносивших его был и артист Руслан Алехно, которого Тиханович готовил к "Евровидению-2008".



© Sputnik / Виктор Толочко Вынос гроба из церкви

Гражданская панихида начнется в 11:00 и продлится до двух часов дня. Затем Тихановича похоронят на Московском кладбище Минска.