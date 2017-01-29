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Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем
30.01.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Проститься с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пришел и митрополит Филарет, передает корреспондент Sputnik.
Прощание со скончавшимся в ночь с пятницы на субботу народным артистом проходит в понедельник. После литургии в храме Александра Невского пройдет и гражданская панихида — в Белгосфилармонии.
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет
На отпевание Тихановича пришли десятки людей: родственники, коллеги и простые белорусы. Среди посетивших литургию — и митрополит Филарет, который простился с Тихановичем и принес белые розы.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию
После отпевания гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию. Среди выносивших его был и артист Руслан Алехно, которого Тиханович готовил к "Евровидению-2008".
© Sputnik / Виктор Толочко
Вынос гроба из церкви
Гражданская панихида начнется в 11:00 и продлится до двух часов дня. Затем Тихановича похоронят на Московском кладбище Минска.
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Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси принес на отпевание Народного артиста белые розы.
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