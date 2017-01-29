﻿ Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем

30.01.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Проститься с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем пришел и митрополит Филарет, передает корреспондент Sputnik.

Прощание со скончавшимся в ночь с пятницы на субботу народным артистом проходит в понедельник. После литургии в храме Александра Невского пройдет и гражданская панихида — в Белгосфилармонии.

Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет

На отпевание Тихановича пришли десятки людей: родственники, коллеги и простые белорусы. Среди посетивших литургию — и митрополит Филарет, который простился с Тихановичем и принес белые розы.

Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
Гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию

После отпевания гроб с телом усопшего повезли в Белгосфилармонию. Среди выносивших его был и артист Руслан Алехно, которого Тиханович готовил к "Евровидению-2008".

Митрополит Филарет попрощался с Тихановичем
© Sputnik / Виктор Толочко
Вынос гроба из церкви

Гражданская панихида начнется в 11:00 и продлится до двух часов дня. Затем Тихановича похоронят на Московском кладбище Минска.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси принес на отпевание Народного артиста белые розы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске строят метро с помощью «Алеси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика