В Беларуси на этой неделе ожидается спокойная, слабоморозная, сырая погода. Температурный режим прогнозируется на 3−5 °С выше нормы. Об этом рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.



Фото: Reuters

Во вторник, 31 января, в отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −3…−9 °С, по юго-востоку −10…−14 °С; днем −1…−7 °С.

В среду, 1 февраля, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах Беларуси возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −3…−9 °С, при прояснениях до -12 °С; днем 0…-5 °С.

В четверг, 2 февраля, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних юго-западных районах республики возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −3…−8 °С, при прояснениях до -10 °С; днем −4…+3 °С.

Далее погоду будет формировать атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь с юго-запада Европы.

В пятницу, 3 февраля, в отдельных районах страны кратковременный снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью −1…−7 °С, при прояснениях до -9 °С; днем −5…+2 °С.

В выходные дни в отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0…-7 °С, при прояснениях −8…−12 °С; днем −6…+1 °С.

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