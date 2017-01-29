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Умерла школьница, получившая тяжелые травмы в ДТП под Гродно две недели назад
30.01.2017 10:58 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Девятилетняя школьница, попавшая в ДТП в деревне Озеры под Гродно, скончалась в больнице 29 января. Об этом сообщило МВД Беларуси.
Напомним, ДТП случилось около 7.45 на улице Кирова в агрогородке Озеры. Управлявший автомашиной Audi Q7 52-летний житель агрогородка совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода третьеклассницу. Она была обозначена световозвращающими элементами. В результате ДТП девочку с тяжелыми травмами госпитализировали.
По факту ДТП было возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 30 января. Девятилетняя школьница, попавшая в ДТП в деревне Озеры под Гродно, скончалась в больнице 29 января. Об этом сообщило МВД Беларуси. Напомним, ДТП...
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