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Умерла школьница, получившая тяжелые травмы в ДТП под Гродно две недели назад

30.01.2017 10:58 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 января. Девятилетняя школьница, попавшая в ДТП в деревне Озеры под Гродно, скончалась в больнице 29 января. Об этом сообщило МВД Беларуси.

Напомним, ДТП случилось около 7.45 на улице Кирова в агрогородке Озеры. Управлявший автомашиной Audi Q7 52-летний житель агрогородка совершил наезд на пересекавшую проезжую часть дороги вне пешеходного перехода третьеклассницу. Она была обозначена световозвращающими элементами. В результате ДТП девочку с тяжелыми травмами госпитализировали.

По факту ДТП было возбуждено дело по ч. 2 ст. 317 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Минск, 30 января. Девятилетняя школьница, попавшая в ДТП в деревне Озеры под Гродно, скончалась в больнице 29 января. Об этом сообщило МВД Беларуси. Напомним, ДТП...

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