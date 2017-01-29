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Следственные органы Гродненской области выявили ряд нарушений при осуществлении пассажирских перевозок, приведших к гибели людей
30.01.2017 10:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Во время расследования уголовных дел следователями отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта управления СК Гродненской области в ряде случаев установлены факты нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, в том числе влекущих уголовное преследование, как должностными лицами, так и работниками, осуществляющими пассажирские автомобильные перевозки граждан.
Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК Сергей Шершеневич, исполняющий обязанности директора частного унитарного транспортного предприятия Лиды, ответственный за организацию и осуществление автомобильных перевозок, а также охрану труда, заведомо зная, что продолжительность междусменного отдыха 38-летнего водителя предприятия составляла менее 12 часов, в нарушение требований нормативно-правовых актов дал тому устное распоряжение и передал путевой лист для осуществления междугородней перевозки пассажиров по маршруту Лида — Минск — Лида.
В результате 25 июля 2016 года около 12 часов на 134-м км дороги М6 Минск — Гродно — граница Польши в Ивьевском районе управлявший в утомленном состоянии микроавтобусом "Мерседес" водитель уснул за рулем. Вследствие этого неуправляемый микроавтобус выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении с велосипедом пешехода. От удара 56-летнюю женщину отбросило на стоявший на той же обочине автомобиль "МАЗ" и затем в кювет. От полученных тяжких телесных повреждений она скончалась на месте.
По итогам расследования уголовного дела руководителю транспортного предприятия предъявлено обвинение в грубом нарушении правил эксплуатации транспортного средства, совершенном лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 318 УК). Водителю инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК).
Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, а перед начальниками Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций следователи инициировали проведение внеплановой проверки деятельности предприятия-перевозчика.
Также в суд направлено уголовное дело по обвинению в совершении аналогичного преступления 29-летнего водителя автобуса регулярного экспрессного сообщения общества с ограниченной ответственностью из Гродно.
15 июня 2016 года в 12.30, перевозя пассажиров на технически исправном автобусе "Мерседес", двигаясь по правой полосе со скоростью около 60 км/ч, водитель имел возможность своевременно обнаружить "БМВ Х5", выехавший на его полосу движения со второстепенной дороги, а затем замедливший движение и остановившийся в полосе. Однако в нарушение правил дорожного движения он проявил невнимательность, при возникновении опасности и препятствия для движения немедленно не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, а стал смещаться в левую полосу, где произошло попутное столкновение с автомобилем "Крайслер". Его отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с "Вольво". От полученных тяжких телесных повреждений его водитель скончался в больнице.
Еще один факт дорожно-транспортного происшествия в сфере пассажирских перевозок имел место в Островецком районе. 17 августа 2016 года около 17 часов 50-летний водитель государственного строительного предприятия из Сморгони на автомобиле "ГАЗ 5312" перевозил рабочих своего предприятия с расположенного в населенном пункте Жарнели Островецкого района строительного объекта в Сморгонь.
Следуя со скоростью около 60 км/ч по склону гравийной дороги Н6214 Ворона — Быстрица — Петраполь — Жарнели с незапущенным двигателем, при въезде в деревню Тартак водитель "ГАЗ" после совершения обгона автогрейдера "ДЗ-122" не справился с управлением автомобиля и съехал в левый по ходу движения кювет.
В результате опрокидывания автомобиля 50-летнему пассажиру были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, а другим пассажирам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Сам водитель после произошедшего ДТП скончался на месте до приезда скорой помощи из-за хронической ишемической болезни сердца.
В ходе расследования следователи установили, что тормозная система "ГАЗ 5312" находилась в неработоспособном состоянии из-за выключения водителем двигателя, что не позволило ему снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, после созданной им же самим аварийной ситуации и в конечном итоге привело к опрокидыванию автомобиля.
Учитывая, что совершивший преступление водитель скончался, следователями принято решение о прекращении уголовного дела. В адрес руководства строительной организации направлено представление для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Следственные органы Гродненской области выявили ряд нарушений при осуществлении пассажирских перевозок, приведших к гибели людей
Минск, 30 января. Во время расследования уголовных дел следователями отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта...
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