Птицей года белорусские орнитологи объявили хохлатого жаворонка, но по китайскому календарю в 2017-м главный — Огненный Петух. Полномочия к этому дерзкому и боевому персонажу переходят от Обезьяны уже сегодня. У фермера Дмитрия Лобажевича из Клецкого района только кур и петухов на подворье около 20 пород, а еще — утки, фазаны, цесарки, павлины, голуби… Всего около пяти сотен пернатых! Туда корреспонденты « СБ » и отправились искать «птицу счастья».





Вставать с петухами — это не про Дмитрия. Просыпаться фермеру из деревни Жиличи приходится гораздо раньше. По местным меркам, крестьянин он зажиточный. В личном хозяйстве — около 25 коров, заниматься которыми нужно чуть ли не от рассвета до рассвета. А птицы — они (наперекор тем, кто курицу и петуха рассматривает исключительно как бройлерные тушки) для души. Хобби, в которое Лобажевич вкладывает заработанные деньги.





Почему этот недавно ставший дедушкой суровый и крепкий хозяйственник находит отдушину в раздающейся из курятника нестройной петушиной какофонии (впрочем, обычной сельской «мелодии»), он ответить толком не может. Говорит, никогда и не задумывался.

— Просто люблю деревню, я же здесь в доме бабушек все детство провел. На типичном деревенском подворье, где было полно обычных кур, петухов и уток. А потом у кого-то из соседей увидели хохлатых кур… И так они мне полюбились! Попросил бабушку взять яиц… С этого увлечение и началось.



Различных петухов и курочек у фермера около 20 видов



Миниатюрные сибрайты — когда-то особенно модные и желанные гости на каждом подворье

Однако до масштабов полноценной коллекции птичье царство разрослось лишь несколько лет назад. Ведь одно дело — содержать на дворе десяток-другой курочек или гусей, другое — целый зоопарк. Без «тепленького местечка» — полноценного, капитального птичника, понял Дмитрий Константинович, здесь не обойтись. Хоромы, надо сказать, построил немаленькие. Даже и не поймешь, чья жилплощадь больше — птичья или хозяйская?



Фермер Дмитрий Лобажевич своих птиц счастья уже поймал

— Обратите внимание, в окнах — стеклопакеты, — замечает Дмитрий. — Как грянули морозы, на улице комфортно чувствовали себя разве что гуси, они даже в сарай не заходили. Остальные холода переносили тяжело. Некоторые петушки даже себе гребни поморозили. На втором этаже — голубятня. Еще мой отец разведением голубей занимался. Что бы кто ни говорил, без вольера не обойтись. Этот урок мы усвоили несколько лет назад, когда золотые фазаны, наша гордость, жили в простеньких клетках. Увы, пришла беда. Туда умудрилась пробраться куница… Птицы погибли…

Кстати, у пернатых, по словам Дмитрия, есть и другие враги. Тяжелее всего приходится с земляными крысами, хоть и маленькими, но способными задушить даже крупную особь.



Кохинхины — порода мясная, но как можно есть такую красоту, Дмитрий решительно не понимает

— Еще коршуны опасны. Но их постоянно гоняют наши собаки. А вот людей бояться не стоит. Соседи у нас хорошие — ежели какой-нибудь петушок заблудится, отобьется от стаи, сразу обратно принесут. У кого, мол, еще есть такая экзотика?..

Нынешнее птичье царство Дмитрия Лобажевича — это наглядная версия энциклопедии декоративного птицеводства. Красочная и информативная (о повадках и особенностях каждой породы энтузиаст, кажется, знает досконально). Огромные экзотические кохинхины и карликовые падуаны-шамуа. Прелестные мандаринки и набравшие популярность в наших краях индоутки. Огненно-золотистые фениксы с длиннющими хвостами (именно их в Китае считают теми самыми «птицами счастья») и серебристые сибрайты, в свое время особенно модные и желанные гости на каждом подворье. Хоть и миниатюрные, но дерзкие бентамки и спокойные, уравновешенные синие ушастые фазаны, чья цена доходит до трехсот долларов за особь…



Падуан-шамуа в клецких краях — та еще экзотика

— Пара павлинов так и вовсе раньше около тысячи стоила, — вспоминает Дмитрий. — Правда, сейчас их никто не покупает. Вот птички и дешевеют. Увлечение, вообще, надо признаться, недешевое. Сколько денег потратил на птиц — даже не считал. Наверное, целое состояние. Одно могу сказать точно: чтобы прокормить всю эту птицеферму, достаточно трех ведер зерна в день. Кукурузу покупаем. Пшеницу и ячмень выращиваем сами. Впрочем, чтобы обеспечивать кормом птиц и буренок, имеющихся у меня посевных площадей уже недостаточно…

— Наметили, какую следующую птичку приобретете для своей коллекции, Дмитрий Константинович? — интересуюсь.





— В эти выходные на «Ждановичи» поеду — там каждое последнее воскресенье месяца такие же энтузиасты, как и я, собираются. Этакий кружок по интересам человек на сорок. Пообщаешься с такими же увлеченными — и настроение поднимется. Глядишь, и присмотрю чего себе. Есть желание завести лебедей — их один птичник из Осиповичей предлагал. Благо сажалка — вон она, за домом. Только вот у охраны природы надо уточнить, нужно ли их регистрировать. Я бы, наоборот, кому-нибудь продал белохохлых петушков. Их у нас излишек. Может быть, вам подарить?

— А на выставки своих питомцев возите?

Птичник Лобажевич разводит руками: на это, мол, нет времени. Хотя в собственный зоопарк абсолютно бесплатно готов пустить всех желающих.



По подворью важно вышагивает хохлатый петух

Большинство питомцев что Дмитрий, что его сыновья Александр и Николай, которых Лобажевич просто-таки заразил своим увлечением, знают, как говорится, в лицо. Вместе с фотографом удивляемся: неужели есть ну хоть какая-то разница между двумя важно вышагивающими по курятнику золотистыми сибрайтами-«близнецами»? «Еще бы! — ни на секунду не задумываясь, уверяют хозяева. — Разные у них… гребешки. Отличаются оттенками и размерами».

— На птиц трачу все свободное время, — у Дмитрия загораются глаза. — Нас даже жены порой дергают: «Что вы в своем курятнике делаете?» А мы просто стоим и любуемся, наблюдаем за их жизнью. Десять минут, двадцать… Кажется, вечером валишься от усталости, а сюда приходишь, наслаждаешься их красотой — и все как рукой снимает. Мясо? Ну как можно? А вот яйца едим. Вкусные, пусть и маленькие по размеру.

Дмитрий уверен: Огненный Петух в 2017 году просто не может не принести ему и его семье счастья. Хотя бы потому, что семь — его любимое число.

— Сын с женой ждут еще одного ребенка, у маленькой Викуси будет братик или сестричка. Врачи прогнозируют: на свет малыш должен появиться 7 июля. Уж не знаю, как оно получится, но карты сходятся. И такие совпадения просто не могут не радовать.