В Минске ускоренными темпами прокладывают третью линию метрополитена. Станции обещают сдать уже в 2018 году. Чтобы увидеть, как идет строительство, корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев спустился под землю.

25 метров под землей. Фонари, трубы и провода. Метро, которое видят строители, вовсе не похоже на подземку, доступную взгляду пассажира. Бригады работают здесь круглые сутки, в три смены. Новые метры пути прокладывает «Алеся». Так называют тоннелепроходческую машину строители.

До недавних пор основными инструментами метростроевцев были отбойные молотки и лопаты. С их помощью проходили лишь один метр в сутки. Сейчас, когда есть механизированный щит, тоннели возводят в десять раз быстрее.

Стометровый агрегат больше похож на поезд, нашпигованный оборудованием. Машинист комплекса говорит, что ощущает себя как на подводной лодке. Особенно, когда техника опускается на большую глубину.

«Принцип мясорубки. Работает большой бур. Ротор. Он разрабатывает породу. Она вынимается, идет на конвейер, и потом транспортировка локомотивом», - объяснил оператор тоннелепроходческого щита Игорь Сениченков.

Пока ножи режут землю, другой механизм облицовывает стены плитами. Получается готовый тоннель. Рабочим остается проложить рельсы и кабель.

«Работа у нас интересная. Благодаря механизированным комплексам, опасность немного нивелирована. То есть это безопасный подход к работе, чем в щитах немеханизированных», - отметил заместитель начальника участка тоннельного отряда Денис Дериза.

Еще пару десятков метров пути и следующая остановка. Вестибюли станций метро будут возводить уже открытым способом. Так дешевле. Глубокий котлован и высокий забор. Однако, несмотря на такую экономию, строить метро все равно дорого. Километр пути - в среднем около 30 миллионов долларов.

«Строительство метро всегда было затратным. И только состоятельные государства могут позволить себе сооружение метрополитена», - заметил главный инженер предприятия Аркадий Арутюнян.

Жители Минска возлагают большие надежды на развитие подземки. Город загружен автомобильным транспортом. Метростроевцы обещают открыть новые станции уже в 2018 году. Так, в столице Беларуси появится третья линия метро.

Сейчас в Минске действуют две линии метрополитена. Их общая протяженность около 40 километров.