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На текущей неделе синоптики прогнозируют слабые морозы и небольшой снег

30.01.2017 11:19 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 января. На текущей неделе в Беларуси ожидаются слабые морозы и небольшой снег.

"Температурный режим на 3-5°С выше нормы. Погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, на фоне которого будут проходить малоактивные атмосферные фронты", — сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Во вторник, 31 января, в отдельных районах, преимущественно по северу страны, небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 3—9°С, по юго-востоку минус 10—14°С; днем минус 1—7°С.

В среду, 1 февраля, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в крайних северо-восточных районах республики возможен небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 3—9°С, при прояснениях до минус 12°С; днем 0 — минус 5°С.

В четверг, 2 февраля, преимущественно без осадков, лишь днем в крайних юго-западных районах страны возможны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью минус 3—8°С, при прояснениях до минус 10°С; днем минус 4 — плюс 3°С.

"Далее погоду будет формировать атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь с юго-запада Европы", — отметил синоптик.

В пятницу, 3 февраля, в отдельных районах страны кратковременный снег, мокрый снег, слабый туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 1—7°С, при прояснениях до минус 9°С; днем минус 5 — плюс 2°С.

В выходные дни в отдельных районах страны небольшой снег, мокрый снег, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 0 — минус 7°С, при прояснениях минус 8—12°С; днем минус 6 — плюс 1°С.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 января. На текущей неделе в Беларуси ожидаются слабые морозы и небольшой снег. "Температурный режим на 3-5°С выше нормы. Погодные условия на...

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