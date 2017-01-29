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Дубковский покинул пост заместителя министра спорта и туризма
30.01.2017 11:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Александр Дубковский ушел с должности заместителя министра спорта и туризма Республики Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.
"Александр Сергеевич был освобожден от должности постановлением Совета министров", — рассказали в Минспорта и туризма.
В пресс-службе отметили, что о новом месте работы чиновника ничего не известно. "Оба (ни Дубковский, ни Гагиев — Sputnik) пока никуда не назначены", — добавили собеседники агентства.
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Александр Дубковский ушел с должности заместителя министра спорта и туризма Республики Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства. ...
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