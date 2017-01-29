МИНСК, 30 янв — Sputnik. Александр Дубковский ушел с должности заместителя министра спорта и туризма Республики Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

"Александр Сергеевич был освобожден от должности постановлением Совета министров", — рассказали в Минспорта и туризма.

В пресс-службе отметили, что о новом месте работы чиновника ничего не известно. "Оба (ни Дубковский, ни Гагиев — Sputnik) пока никуда не назначены", — добавили собеседники агентства.