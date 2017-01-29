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Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии

30.01.2017 11:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 янв — Sputnik. Очередь из сотен человек образовалась у здания Белгосфилармонии, где в понедельник проходит прощание с артистом Александром Тихановичем, передает корреспондент Sputnik.

Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии
© Sputnik / Виктор Толочко
Десятки людей идут на отпевание Александра Тихановича

Тиханович скончался после продолжительной болезни легких в ночь с пятницы на субботу. Утром в понедельник артиста отпели в церкви Александра Невского, а в 11:00 началась гражданская панихида в Белгосфилармонии.

Еще до начала прощания перед зданием филармонии выстроилась очередь из более чем сотни желающих проститься с Тихановичем. Многие несут с собой красные розы и гвоздики. Как узнал корреспондент Sputnik, некоторые занимали место в очереди почти за час до начала панихиды.

Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии
© Sputnik / Виктор Толочко
Огромная очередь образовалась у филармонии перед прощанием с Тихановичем

Собравшиеся люди занимают почти все пространство у Белгосфилармонии, люди продолжают приходить для того, чтобы попрощаться с кумиром.

Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии
© Sputnik / Виктор Толочко
Гражданская панихида в Белгосфилармонии

Похоронят Тихановича на Московском кладбище столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Желающие попрощаться с народным артистом заняли почти все пространство перед Белгосфилармонией.

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