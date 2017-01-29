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Белорусский перечень наркотиков, подлежащих госконтролю, переведен на английский язык
30.01.2017 11:45 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Для повышения доступности информации о национальном антинаркотическом законодательстве специалистами-химиками Государственного комитета судебных экспертиз подготовлена русско-английская версия Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, сообщили в ГКСЭ.
Помимо англоязычных химических названий перечень дополнен структурными формулами всех подконтрольных в Беларуси наркотиков и ориентирован на зарубежных специалистов в области исследования и установления государственного контроля над оборотом новых психоактивных веществ.
До настоящего времени белорусский перечень наркотиков был доступен только на русском языке. Решение о его переводе на английский язык было принято в целях развития сотрудничества с международными организациями, противодействующими незаконному обороту психоактивных веществ.
Электронная русско-английская версия республиканского перечня предназначена для использования исключительно в ознакомительных и научно-исследовательских целях.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 30 января. Для повышения доступности информации о национальном антинаркотическом законодательстве специалистами-химиками Государственного комитета...
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