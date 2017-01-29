﻿ Белорусский перечень наркотиков, подлежащих госконтролю, переведен на английский язык. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский перечень наркотиков, подлежащих госконтролю, переведен на английский язык

30.01.2017 11:45 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 30 января. Для повышения доступности информации о национальном антинаркотическом законодательстве специалистами-химиками Государственного комитета судебных экспертиз подготовлена русско-английская версия Республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю, сообщили в ГКСЭ.

Помимо англоязычных химических названий перечень дополнен структурными формулами всех подконтрольных в Беларуси наркотиков и ориентирован на зарубежных специалистов в области исследования и установления государственного контроля над оборотом новых психоактивных веществ.

До настоящего времени белорусский перечень наркотиков был доступен только на русском языке. Решение о его переводе на английский язык было принято в целях развития сотрудничества с международными организациями, противодействующими незаконному обороту психоактивных веществ.

Электронная русско-английская версия республиканского перечня предназначена для использования исключительно в ознакомительных и научно-исследовательских целях.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 30 января. Для повышения доступности информации о национальном антинаркотическом законодательстве специалистами-химиками Государственного комитета...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Огромная очередь проститься с Тихановичем образовалась у филармонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика