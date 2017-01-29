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Беларусь прощается с Александром Тихановичем

30.01.2017 11:35 — Новости Общества | БДГ  
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В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.
 
Утром в храме Александра Невского утром прошла заупокойная литургия, после нее состоялось отпевание. Со словам поддержки к близким артиста обратился митрополит Филарет.

После этого процессия переместилась в Белгосфилармонию, где еще несколько часов будет идти гражданская панихида. Люди идут туда нескончаемым потоком, несут огромные букеты цветов. 

Проститься с Тихановичем пришли коллеги, а также государственные деятели. Так, за венком от руководителя государства шла глава Администрации президента Наталья Кочанова.

 

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня проходит прощание с Народным артистом Беларуси Александром Тихановичем.  

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