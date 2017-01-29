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При участии СК Беларуси пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, действовавшего в Европе и Азии
30.01.2017 11:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 30 января. Пять членов международной организованной преступной группы арестованы и трое из них осуждены в результате масштабной операции, проведенной правоохранительными органами стран Европы и Азии при поддержке Европейского центра борьбы с киберпреступностью Европола, сообщает Следственный комитет Беларуси со ссылкой на Европол.
Деятельность организованной преступной группы заключалась в проведении тщательно спланированных атак на банкоматы, в результате которых участники получали все содержавшиеся в них деньги.
Способы совершения преступления были достаточно сложны и включали в себя использование ряда хакерских программ, вредоносного программного обеспечения и мошеннических методов.
Один участник группы был задержан румынской национальной полицией, три — Бюро уголовных расследований Тайваня (впоследствии они были осуждены на пять лет лишения свободы), еще один — Следственным комитетом Беларуси.
В некоторых случаях часть украденных обналиченных денег была частично возвращена.
Расследования по делу проводились с начала 2016 года.
Члены организованной преступной группы являются гражданами ряда стран Европы, которые были вовлечены в противоправную деятельность в интернете. Большинство из них — граждане нескольких стран, что позволяло им легко перемещаться по всему миру и совершать преступления.
Ущерб, нанесенный банкам, составил примерно 3 млн евро.
Европейский центр борьбы с киберпреступностью Европола содействовал расследованию, предоставляя аналитическую поддержку и занимаясь организацией оперативных совещаний в Европе и Азии, а также анализируя изъятые данные и оборудование.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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При участии СК Беларуси пресечена деятельность международного киберпреступного синдиката, действовавшего в Европе и Азии
Минск, 30 января. Пять членов международной организованной преступной группы арестованы и трое из них осуждены в результате масштабной операции, проведенной...
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